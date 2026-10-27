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Džejkob Morli (28), osuđeni ubica koji služi doživotnu zatvorsku kaznu, pobegao je kroz ogradu zatvora u Tenesiju u nedelju uveče, a potom ukrao kamionet i odvezao se u nepoznatom parvcu.

Vlasti te američke savezne države objavile su sinoć da Morli još uvek nije pronađen.

Navodi se da je oko 23.30 sati 25. oktobra osoblje Severozapadnog zatvorskog kompleksa otkrilo je da je Morli nestao.

On je osuđen je na doživotnu kaznu zatvora nakon što je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, tešku provalu, falsifikovanje dokaza, izbegavanje hapšenja i vandalizam.

Snimak bezbednosne kamere kasnije je otkrio da je Morli „prekršio ogradu“ i napustio objekat u zatvorskoj uniformi, saopštilo je odeljenje. Ostaje nejasno kako je pobegao kroz ogradu.

Video koji je dobio Istražni biro Tenesija prikazuje Morlija kako krade beli kaminonet Ford F-350 iz 2008. sa tablicama Tenesija oko 1 sat ujutru 26. oktobra.

Džejkob Morli Foto: Tennessee Department of Correcti

Vatrogasna služba gradića Hornbik, koja se nalazi oko 24 kilometra od Severozapadnog zatvorskog kompleksa, saopštila je da je snimila Morlija kako prolazi ispred zgrade vatrogasne službe u ukradenom kamionu oko 1.18 sati ujutru.

CNN navodi da je Morli drugi zatvorenik koji je pobegao iz zatvora u Tenesiju u proteklih nedelju dana.

Morli je osuđen za ubistvo prvog stepena zbog ubistva Kodija Berčfilda, čiji je nestanak, rema podacima šerifske kancelarije okruga Karter, prijavljen u februaru 2022.

AP je objavio da je Berčfildovo telo je pronađeno u kutiji ispod Morlijeve kuće nekoliko nedelja nakon što je nestao.

1/7 Vidi galeriju Bekstvo iz zatvora u Tenesiju Džejkoba Morlija, ubice osuđenog na doživotnu robiju Foto: Screenshot

Morli je bežao policijskoj poteri koja se završila u Severnoj Karolini, nakon što je zatekao zamenike šerifa u svojoj kući 2022. godine.

Istražni biro Tenesija, koji je dodao Morlija na listu "Najtraženijih kriminalaca", nudi nagradu do 2.500 dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Prema podacima vlasti Tenesija, Severozapadni zatvorski kompleks može da primi do 1.776 muških zatvorenika.