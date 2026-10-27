„Kina pozdravlja pridruživanje većeg broja zemalja Svetskoj organizaciji za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, istraživanje novih puteva međunarodne saradnje u jačanju kapaciteta u ovoj oblasti i konkretne aktivnosti na unapređenju razvoja veštačke inteligencije u korist svih”, izjavio je u ponedeljak portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Guo Đijakun.

Guo je to rekao u odgovoru na pitanje o Izveštaju o napretku u sprovođenju Akcionog plana za jačanje kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije u korist svih, koji je Kina objavila na Globalnom forumu za upravljanje 2026. godine, kao i o kineskom stavu prema ulozi jačanja kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije u globalnom upravljanju.

Guo je istakao da je veštačka inteligencija nova oblast u globalnom upravljanju i svojevrsni test efikasnosti sistema globalnog upravljanja.