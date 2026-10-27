Kina poziva više zemalja da istraže puteve saradnje u jačanju kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije
„Kina pozdravlja pridruživanje većeg broja zemalja Svetskoj organizaciji za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, istraživanje novih puteva međunarodne saradnje u jačanju kapaciteta u ovoj oblasti i konkretne aktivnosti na unapređenju razvoja veštačke inteligencije u korist svih”, izjavio je u ponedeljak portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Guo Đijakun.
Guo je to rekao u odgovoru na pitanje o Izveštaju o napretku u sprovođenju Akcionog plana za jačanje kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije u korist svih, koji je Kina objavila na Globalnom forumu za upravljanje 2026. godine, kao i o kineskom stavu prema ulozi jačanja kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije u globalnom upravljanju.
Guo je istakao da je veštačka inteligencija nova oblast u globalnom upravljanju i svojevrsni test efikasnosti sistema globalnog upravljanja.
„Sistem globalnog upravljanja ne može postati pravedniji i pravičniji bez zajedničkog jačanja kapaciteta zemalja globalnog juga, a neophodni su konkretni napori za jačanje zastupljenosti i glasa zemalja u razvoju“, rekao je on.
Guo je naveo da se Kina zalaže za poštovanje digitalnog suvereniteta svih zemalja.
„Smatramo da svaka zemlja ima pravo da poseduje osnovne kapacitete za samostalan razvoj veštačke inteligencije i da traži razvojni put prilagođen svojim nacionalnim uslovima i praktičnim potrebama, koji omogućava primenu veštačke inteligencije u stvarnim okolnostima, rešavanje konkretnih problema i stvaranje trajne vrednosti“, dodao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.
Kineska medijska grupa