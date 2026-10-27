BMW uleteo u grupu ljudi u nemačkom gradu Nojštat am Rubenberg blizu Hanovera, policajci pucali na automobil, nekoliko osoba povređeno, napadači u bekstvu
UČESNICI INCIDENTA SE POZNAVALI
BMW ULETEO U GRUPU LJUDI U NEMAČKOJ, POLICIJA PUCALA NA VOZILO! Drama u gradu blizu Hanovera, nekoliko osoba povređeno, napadači u bekstvu (FOTO, VIDEO)
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Nekoliko osoba je povređeno kada je automobil noćas malo pre ponoći udario u grupu ljudi u gradu Nojštat am Rubenberg, blizu Hanovera na severu Nemačke.
Rojters prenosi da je to jutros objavio portparol policije.
- BMW namerno udario u grupu ljudi, ostavivši četvoro do petoro njih sa povredama koje se kreću od lakših do teških - kazao je portparol.
BMW uleteo u grupu ljudi u gradu Nojštat am Rubenberg blizu Hanovera na severu Nemačke Foto: screenshot YT/stuttgarter.zeitung
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Policijska patrola koja je bila u blizini i obavljala rutinsku saobraćajnu proveru intervenisala je i sprečila veće povređivanje.
Navodi se da su policajci tokom incidenta pucali na vozilo.
Prvobitne informacije ukazuju da su učesnici incidenta bili poznati jedni drugima.
- Putnici iz BMW su pobegli i još uvek su na slobodi - rekao je portparol.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)
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