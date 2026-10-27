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Bivša Mis Švajcarske i manekenka Beatris Keul optužila je američkog predsednika Donalda Trampa za silovanje tokom incidenta u njujorškom hotelu Plaza u novembru 1993. godine, prema izveštaju koji su demokrate u Predstavničkom domu američkog Kongresa objavile u ponedeljak.

Keul je i ranije, u oktobru 2024. godine, tvrdila da ju je Tramp tokom istog incidenta neželjeno dodirivao, ali je tada navela da napad nije otišao dalje, prenosi Telegraf.

U razgovorima sa zaposlenima u demokratskom odboru, ona je sada iznela tvrdnju da ju je Tramp silovao, navodeći da joj je pocepao haljinu i naneo povrede, kao i da joj je nakon toga pretio da će morati da ćuti.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Prema njenom iskazu, Keul je Trampa upoznala kada je imala 24 godine, na konferenciji za novinare povodom takmičenja u izboru za nagradu u hotelu Plaza, koji je tada bio u njegovom vlasništvu.

Navela je da joj je Tramp obećao pomoć u dobijanju vize i upisu na Univerzitet u Njujorku, a da joj je nakon njihovog razgovora prišao osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn i pozvao je na zabavu u Trampovu rezidenciju Mar-a-Lago.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Bela kuća je odbacila optužbe, nazivajući ih pokušajem demokrata da skrenu pažnju sa dostignuća Trampove administracije.

Tramp je ranije negirao nepravilnosti povezane sa Epstajnom i tvrdio da je prekinuo prijateljstvo s njim mnogo pre nego što su se pojavile sumnje u vezi sa njegovim kriminalnim aktivnostima.

Izveštaj demokrata sadrži i iskaze još četiri žene koje su Trampa optužile za silovanje ili seksualni napad.

U njemu se navodi i da su Tramp, Epstin i drugi navodno koristili takmičenje u hotelu Plaza za pronalaženje ranjivih mladih žena i devojaka.

Članica odbora Džejmi Raskin je rekla da je pet žena direktno optužilo Trampa za silovanje ili seksualni napad u Epstajnovom društvu ili prisustvu, dok su druge navele da su Epstajn ili njegova saradnica Gislejn Maksvel pokušali da ih predaju Trampu.

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Raskin je takođe optužio Ministarstvo pravde SAD da prikriva zločine kako bi zaštitilo predsednika.

Bela kuća je odbacila navode iz izveštaja.