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Tornado je protutnjao kroz gradilište u Antaliji, na jugu Turske, usmrtivši četiri radnika i povredivši još jednog, nakon što je razorio dva kontejnera u kojima su radnici boravili.

Tornado je pogodio gradilište u naselju Fevzi Čakmak u okrugu Kepez. Pet građevinskih radnika nalazilo se u dva kontejnera kada je tornado protutnjao gradilištem, izbacivši ih iz objekata.

Ekipe hitne medicinske pomoći, policija i vatrogasci stigli su na lice mesta nakon prijava o incidentu. Dva radnika su preminula na licu mesta, dok su druga dvojica podlegla povredama nakon što su prevezena u bolnicu.

Preživeli radnik zadobio je lakše povrede i u dobrom je stanju.

Tornado prevrnuo kran na gradilištu

Guverner Antalije Hulusi Šahin posetio je gradilište kako bi procenio štetu i obavestio novinare o nesreći. Tornado je takođe srušio kran na gradilištu, ali pad krana nije izazvao dodatne žrtve niti povrede, napomenuo je Šahin.

Opisujući incident, guverner je naglasio da je udar tornada bio koncentrisan na samo gradilište, navodeći da ni u jednom drugom delu grada nije prijavljeno nevreme niti tornado.

"Nije bilo prijava o olujama ili tornadima nigde drugde u gradu. Nema oštećenja na okolnim zgradama, ali se suočavamo sa tornadom koji je u potpunosti razorio dva kontejnera na ovom prostoru", rekao je Šahin.

Nadležne službe nastavile su pregled lokacije kako bi utvrdile da li ima još poginulih ili povređenih. Šahin je takođe naglasio da je uzrok smrti i povreda bio sam tornado, a ne prevrnuti kran.

Obilne padavine se očekuju tokom cele sedmice

Tornado je udario u trenutku kada se Antalija priprema za višednevne vremenske nepogode, a Državna meteorološka služba Turske izdala je žuti meteoalarm zbog obilnih padavina za utorak, 27. oktobar.

Očekuje se da će količina padavina dostići između 21 i 50 litara po kvadratnom metru u centralnoj Antaliji i duž zapadne obale, dok bi u istočnim delovima pokrajine mogla da poraste na 51 do 75 litara po kvadratnom metru. Meteorološka služba upozorila je na moguće bujične poplave, izlivanja, udare groma, tornada i jake vetrove, što bi moglo otežati i poremetiti saobraćaj.

Obilna kiša prognozirana je i za sredu, pri čemu bi količina padavina u pojedinim delovima Antalije i susedne provincije Mugla mogla da dostigne od 51 do 100 litara po kvadratnom metru.

Pljuskovi će se verovatno nastaviti i u četvrtak pre nego što oslabe u petak, dok bi grmljavinske oluje mogle ponovo da se vrate tokom vikenda.