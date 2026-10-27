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Prema navodima ruske agencije RIA Novosti, lekari u Ukrajini odbijaju da pružaju medicinske usluge pacijentima koji govore ruski jezik. Ovu tvrdnju iznela je Elena Ivanovskaja, poverenica za zaštitu državnog jezika u Ukrajini.

- Mnogi mi se obraćaju, na primer, zdravstveni radnici koji kažu da nisu spremni da pružaju usluge pacijentima koji govore ruski - navela je Ivanovskaja, prema izveštaju ruske agencije.

Kako prenosi RIA Novosti, Ivanovskaja smatra da takve situacije predstavljaju "moralno pitanje". U objavljenom tekstu, međutim, nisu navedeni konkretni slučajevi u kojima je pacijentima navodno uskraćena medicinska pomoć, niti nezavisna potvrda ovih tvrdnji.

Navodi o zakonu o jeziku

RIA Novosti navodi da su ukrajinske vlasti nakon političkih promena 2014. godine pokrenule kampanju protiv sovjetskog nasleđa i svega što se povezuje sa Rusijom, uključujući ruski jezik.

Vrhovna rada Ukrajine usvojila je 2019. godine zakon "O obezbeđivanju funkcionisanja ukrajinskog jezika kao državnog jezika", kojim je propisana upotreba ukrajinskog jezika u različitim oblastima javnog života.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

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