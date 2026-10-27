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Prema navodima ruske agencije RIA Novosti, lekari u Ukrajini odbijaju da pružaju medicinske usluge pacijentima koji govore ruski jezik. Ovu tvrdnju iznela je Elena Ivanovskaja, poverenica za zaštitu državnog jezika u Ukrajini.

- Mnogi mi se obraćaju, na primer, zdravstveni radnici koji kažu da nisu spremni da pružaju usluge pacijentima koji govore ruski - navela je Ivanovskaja, prema izveštaju ruske agencije.

Kako prenosi RIA Novosti, Ivanovskaja smatra da takve situacije predstavljaju "moralno pitanje". U objavljenom tekstu, međutim, nisu navedeni konkretni slučajevi u kojima je pacijentima navodno uskraćena medicinska pomoć, niti nezavisna potvrda ovih tvrdnji.

Navodi o zakonu o jeziku

RIA Novosti navodi da su ukrajinske vlasti nakon političkih promena 2014. godine pokrenule kampanju protiv sovjetskog nasleđa i svega što se povezuje sa Rusijom, uključujući ruski jezik.