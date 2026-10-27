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Zvaničnik jemenskih Huta Mohamed Ali al Huti izjavio je danas da odluka egipatskog parlamenta da odobri vojnu podršku Saudijskoj Arabiji radi odbrane od napada te grupe predstavlja objavu rata Jemenu.

"Egipat i njegov parlament izrazili su podršku takozvanoj odbrani Kraljevine Saudijske Arabije, a time ujedno objavljuju rat Republici Jemen", naveo je Al Huti, član političkog biroa Huta, u objavi na Telegramu.

Egipatski parlament odobrio je juče vojnu podršku u odbrani Saudijske Arabije zbog eskalacije napada jemenskih Huta, preneli su lokalni mediji.

Skoro 500 poslanika zatražilo je da govori tokom rasprave o tom pitanju, prenela je Al Džazira.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Abdel Fatah el-Sisi Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi prethodno je zatražio od parlamenta da održi hitnu sednicu i ovlasti ga da preduzme sve neophodne odbrambene mere ukoliko Saudijska Arabija zatraži pomoć.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Egipat će pružiti Saudijskoj Arabiji svu neophodnu i moguću podršku u odbrani njene bezbednosti i stabilnosti, saopštilo je u nedelju egipatsko predsedništvo.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

U saopštenju se navodi da će Egipat nastaviti i intenzivirati političke i diplomatske napore, u koordinaciji sa regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi doprineo smirivanju tenzija i rešavanju krize.