TO JE TO! "EGIPAT OBJAVIO RAT JEMENU"! Huti se hitno oglasili nakon odluke parlamenta u Kairu i predsednika da vojno podrže Saudijsku Arabiju (FOTO)
Zvaničnik jemenskih Huta Mohamed Ali al Huti izjavio je danas da odluka egipatskog parlamenta da odobri vojnu podršku Saudijskoj Arabiji radi odbrane od napada te grupe predstavlja objavu rata Jemenu.
"Egipat i njegov parlament izrazili su podršku takozvanoj odbrani Kraljevine Saudijske Arabije, a time ujedno objavljuju rat Republici Jemen", naveo je Al Huti, član političkog biroa Huta, u objavi na Telegramu.
Egipatski parlament odobrio je juče vojnu podršku u odbrani Saudijske Arabije zbog eskalacije napada jemenskih Huta, preneli su lokalni mediji.
Skoro 500 poslanika zatražilo je da govori tokom rasprave o tom pitanju, prenela je Al Džazira.
Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi prethodno je zatražio od parlamenta da održi hitnu sednicu i ovlasti ga da preduzme sve neophodne odbrambene mere ukoliko Saudijska Arabija zatraži pomoć.
Egipat će pružiti Saudijskoj Arabiji svu neophodnu i moguću podršku u odbrani njene bezbednosti i stabilnosti, saopštilo je u nedelju egipatsko predsedništvo.
U saopštenju se navodi da će Egipat nastaviti i intenzivirati političke i diplomatske napore, u koordinaciji sa regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi doprineo smirivanju tenzija i rešavanju krize.
(Kurir.rs/Tanjug/Arab News)