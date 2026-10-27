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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) premašio je 10.060, pri čemu je gotovo polovina obolelih izgubila život, a razmere ove krize kulminirale su ubistvom medicinske sestre koju je naoružana grupa mladića na smrt isekla mačetama tokom intervencije na terenu.

Dok se medicinsko osoblje bori sa najsmrtonosnijom i najbrže širećom epidemijom u istoriji zemlje, ova tragedija u provinciji Čopo, u kojoj je još jedan zdravstveni radnik teško povređen, ogolila je stravičan talas nasilja i nepoverenja sa kojim se suočavaju timovi na prvoj liniji fronta.

Talas nasilja, štrajkovi i smrtonosne teorije zavere

Napad u mestu Bafvasende izvela je grupa mladih naoružana mačetama i palicama, podstaknuta neosnovanim glasinama da medicinski timovi namerno šire virus putem lokalnog vodovoda.

Povređeni zdravstveni radnik preživeo je isključivo zahvaljujući brzoj intervenciji policije.

Paranoja u regionu mesecima eskalira: nedavno je na smrt pretučen i lokalni političar koji je apelovao na poštovanje zaštitnih mera, dok su bolnice i sanitetska vozila redovno na meti napada.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Dezinformacije na društvenim mrežama i u zajednici prikazuju epidemiju kao izmišljotinu humanitarnih agencija radi profita ili kao paravan za strano preuzimanje kongoanskih rudnih bogatstava. Pored oružanih sukoba, loše putne mreže i hroničnog nedostatka opreme, situaciju dodatno otežava i štrajk dela medicinskog osoblja zbog višemesečnog kašnjenja zarada.

Zločin u Čopu naišao je na oštru međunarodnu osudu. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Gebrejesus, naglasio je da zdravstveni radnici moraju imati garantovanu bezbednost i dostojanstvo, dok je regionalni direktor SZO za Afriku, dr Mohamed Jakub Džanab, poručio da dezinformacije i strah nikada ne smeju podsticati nasilje. Viši koordinator UN za borbu protiv ebole, Žilijen Erne, ocenio je ubistvo kao nenadoknadiv gubitak za čitav zdravstveni sistem, a naročito za same pacijente.

1/9 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo Foto: STRINGER/EPA

Virus bez leka i kolaps zdravstvenih usluga

Epidemija, proglašena u maju, izazvana je virusom Bundibugjo, za koji ne postoje odobrena vakcina niti specifičan lek. Od početnih žarišta u samo tri zone, infekcija je nekontrolisano buknula i zahvatila čak 66 zdravstvenih zona u osam kongoanskih provincija.

Podaci sa terena ukazuju na to da se zaraza kreće poput nezaustavljivog požara:

Oko 80 odsto novootkrivenih slučajeva potiče od osoba koje nisu bile pod epidemiološkim nadzorom. Prema Afričkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti, najmanje 95 odsto zaraženih moralo bi biti povezano sa već poznatim kontaktima da bi se smatralo da je širenje zauzdano.

Najmanje polovina preminulih nikada nije primljena u centre za lečenje, što svedoči o masovnom neprijavljivanju simptoma usled straha od stigmatizacije i izolacije.

Zbog straha trudnice izbegavaju bolnice, pa se u pojedinim provincijama stopa smrtnosti porodilja udvostručila. Redovna vakcinacija dece je prekinuta, škole su zatvorene, a hiljade porodica gurnute su u još dublje siromaštvo.

1/26 Vidi galeriju Ebola Foto: Profimedia, Shutterstock, PATRICK MEINHARDT / AFP / Profimedia

Širenje preko granica i međunarodni odgovor

Ukupno pet država do sada je registrovalo pojavu ovog virusa: Demokratska Republika Kongo, Uganda, Kenija, Nigerija i Francuska. U Francuskoj i Ugandi trenutno nema aktivnih slučajeva, dok je u Nigeriji zabeležena infekcija kod supruge švajcarskog diplomate po povratku iz Ugande.

Posebna zabrinutost vlada u Keniji, gde su granični prelazi stavljeni u stanje visoke pripravnosti. Zemlja beleži dva smrtna slučaja u svojoj istoriji - najpre muškarca koji je doputovao iz DR Konga i preminuo u Najrobiju, a potom i njegove šezdesetpetogodišnje rođake koja je razvila simptome u karantinu.

Kenijske vlasti su izolovale 118 od 135 identifikovanih kontakata, od kojih je osmoro bilo pozitivno na testiranju (četiri zdravstvena radnika i tri člana porodice).