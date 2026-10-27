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Deni Elis (42) je mislio da će obični lekovi protiv bolova rešiti njegov problem sa zubima, ali ga je ta odluka skoro koštala života.

Sve je počelo kao naizgled bezopasna epizoda tokom porodičnog odmora.

Deni Elis (42), otac i suvlasnik prodavnice u Lanrustu, u Velsu, probudio se usred noći sa jakim zuboboljom. Kao i mnogi, posegnuo je za lekovima protiv bolova, misleći da će odlazak kod zubara rešiti problem kada se vrati kući. To privremeno olakšanje bilo je samo zatišje u oluji koja će uskoro ugroziti njegov život i pretvoriti život njegove porodice u mesece agonije.

Zub koji ga je mučio već je bio podvrgnut stomatološkom tretmanu, nakon čega je dobio antibiotike koji su, činilo se, rešili problem.

Ali kada se bol vratio u maju, rendgenski snimak nije otkrio jasan uzrok, pa mu je prepisan još jedan kurs antibiotika. Bol je nakratko popustio, ali nedugo zatim, u junu, Deni je počeo da se oseća loše, iscrpljeno i slabo, sa simptomima koje je pripisao običnom gripu.

"Nikada nisam bolestan i ne propuštam posao, ali onda sam morao da kažem svojim zaposlenima da uzimam ostatak nedelje slobodno. Zaista se nisam osećao dobro", prisetio se.

Crvene mrlje po rukama

Njegovo stanje se nije poboljšalo, i nakon što je proveo dan spavajući na kauču, njegova supruga Seri je odlučila da kontaktira lekara. Tokom pregleda, Seri je primetio crvene mrlje na njegovim rukama, nogama i telu, koje su lekari prepoznali kao Džejnvejeve lezije, mogući znak ozbiljnog srčanog problema.

Upozorenje je bilo toliko ozbiljno da su lekari odmah pozvali hitnu pomoć, sumnjajući na rizik od srčanog udara. U kolima hitne pomoći proveo je tri sata priključen na monitore dok mu je uzimana krv, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu Bangor.

Nakon što je pomenuo nedavne probleme sa zubima, lekari su naložili ultrazvuk srca, koji je otkrio zastrašujuću istinu: postojala je rupa u mitralnom zalistku, jednom od četiri zalistka u srcu. Dijagnoza je bila endokarditis, upala unutrašnjeg sloja srca, a takođe je utvrđeno da ima sepsu.

Deni Elis Foto: Društvene Mreže

Hitno prebačen u bolnicu

Denijevo stanje je bilo previše kritično da bi bio hitno prebačen u specijalizovanu bolnicu za srce u Liverpulu. Bio je smešten na odeljenje gde je danju i noću primao intravenozne antibiotike, boreći se za svaki dah.

"Imao sam epizode ​​koje su izazivale jaku drhtavicu, kao da se smrzavam, ali sam bio topao na dodir. Moje telo je želelo da odustane, ali sam se borio", opisao je svoje najteže trenutke. Koliko je situacija bila dramatična shvatio je tek kasnije iz priča medicinskog osoblja koje se brinulo o njemu.

"Jedne večeri, sve medicinske sestre su bile emotivne jer su znale da više ništa ne mogu da urade. Bilo je tako blizu", ispričao je.

Tek kada se njegovo stanje dovoljno stabilizovalo, specijalnim kolima hitne pomoći odvezen je u bolnicu Brodgrin u Liverpulu.

Novi problem

Nažalost, tamo ga je dočekala nova komplikacija - druga infekcija koja je izazvala da mu se pluća napune tečnošću, što je dodatno otežavalo njegovu već tešku borbu. Endokarditis, kako objašnjavaju stručnjaci, je retka, ali po život opasna upala unutrašnjeg sloja srca, najčešće uzrokovana infekcijom.

Javlja se kada bakterije ili gljivice uđu u krvotok, na primer kroz usta tokom stomatološke procedure ili čak kroz jednostavan rez na koži, a zatim putuju do srca.

Hirurzi su pokušali da poprave oštećeni srčani zalistak 6. jula, ali operacija je morala biti prekinuta. Denijeva krv se nije zgrušala, što je učinilo nastavak procedure previše opasnim.

"Sećam se da sam se probudio i da su moj brat, hirurg i anesteziolog stajali pored mog kreveta, govoreći mi da moraju da prekinu operaciju", prisetio se šoka. Srećom, dva dana kasnije, lekari su ponovo pokušali, ovog puta uz pomoć specijalizovane opreme, i operacija je konačno bila uspešna. Ali to nije bio kraj njegovih problema.

Pretrpeo više moždanih udara

Ubrzo nakon operacije, otkriveno je da je tokom bolesti pretrpeo više moždanih udara. Posledice su bile razorne: jedva je mogao da hoda, imao je poteškoća sa korišćenjem leve strane tela i plašio se da mu je pamćenje trajno oštećeno.

"Bio sam toliko zbunjen da nisam mogao da se setim lozinki za telefon. Počeo sam stvarno da se plašim", rekao je. U jednom trenutku, kada su ga pitali koji je datum, rekao je da je to bio 5. mart 2005. Usledile su nedelje rehabilitacije u Bangoru, a konačno je otpušten iz bolnice 19. avgusta.

Danas se Deni oporavlja kod kuće, ali se i dalje nosi sa posledicama moždanog udara.

Deni Elis Foto: Društvene Mreže

Još uvek nije u stanju da obavlja svakodnevne zadatke koje je ranije uzimao zdravo za gotovo, poput podizanja ćerke. Uprkos teškom i dugom oporavku, neizmerno je zahvalan medicinskom osoblju koje mu je spasilo život. Njegova priča je postala snažno upozorenje koje prevazilazi lično iskustvo.