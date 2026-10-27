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Stranka Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua se spemala za osporavanje rezultata na biračkim mestima u arapskim zajednicama još pre jutrošnjeg otvaranja birališta, navode izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore.

Tajms of Izrael piše da su grupe za građanska prava izrazile zabrinutost zbog Likudovog plana da pošalje aktiviste da nadziru biračka mesta u arapskim zajednicama.

Prema izveštaju privatne televizije Kanal 12, Likud je već pripremao niz pritužbi i optužbi za izbornu prevaru na tim biračkim mestima.

Netanjahuova stranka se, navodno, spremala da ospori glasanje žena koje na birališta dolaze potpuno pokrivenog lica, kao i da iznese tvrdnje da na pojedinim biračkim mestima postoje odvojeni termini za glasanje muškaraca i žena.

U tu svrhu, stranka je navodno angažovala nekoliko hiljada aktivista da nadgledaju biračka mesta u područjima gde većinu stanovništva čine Arapi.

Kako navodi Kanal 12, pitanja poput ovih već su regulisana propisima Centralne izborne komisije.

Timovi plaćeni da posmatraju glasače

Izraelski list Harec navodi da je tokom proteklih nekoliko nedelja, Netanjahuova stranka formirala nezvanične timove plaćenih aktivista sa zadatkom da posmatraju glasače u arapskim sredinama, uz povremeno pozivanje na navodne izborne prevare.

List navodi da je zadatak tih timova da stoje ispred biračkih mesta u arapskim naseljima, beleže podatke o glasačima i o tome u realnom vremenu izveštavaju stranački štab.

1/6 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu Foto: Ohad Zwigenberg/AP, JAMALA AWAD/EPA

Istovremeno, zvaničnici Likuda pripremaju kampanju koja bi usledila nakon izbora, a koja bi se fokusirala na navodne izborne prevare u slučaju da Likud pretrpi težak poraz.

Prema rečima izvora bliskog premijeru Benjaminu Netanjahuu, članovi Likuda su razmatrali i planirali scenarije za slučaj velikog izbornog poraza.

Pojedinci se zalažu za pokretanje kampanje sa tvrdnjom da su izbori pokradeni.

Nema informacija koje bi ukazivale na to da je izraelski premijer prisustvovao tim sastancima.

Trenutno, čini se da visoki stranački zvaničnici planiraju ovu kampanju kao opciju za period nakon izbornog dana, navodi Harec.

Zvaničnici vrše pritisak na Netanjahua

Drugi izvori bliski Netanjahuu navode da pojedini stranački zvaničnici vrše pritisak na njega da sprovede plan i da Netanjahu razmatra tu mogućnost.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Ovo nije prvi put da Likud planira da iskoristi teoriju zavere o nameštenim izborima kako bi pridobio glasače i raširio nepoverenje u izborni proces, navodi Harec.

Izraelski list piše da sistem za evidentiranje arapskih glasača koji je Likud uspostavio predstavlja jednu od najvećih investicija te stranke u ovoj izbornoj kampanji, a procenjuje se da njegovi troškovi dostižu milione šekela, odnosno stotine hiljada evra.

"Zamislite da žena dođe da glasa noseći burku, a zatim, nekoliko minuta kasnije, stigne druga žena u burki – možda je to ista osoba? Pokušaćemo da to proverimo i utvrdimo", rekao je Harecu anonimni izvor iz Likuda.

Međutim, Likudovi timovi nemaju zakonska ovlašćenja da proveravaju identitet glasača.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Prema navodima izvora iz Netanjahuove partije, sasvim je moguće da će snimci nastali na dan izbora biti plasirani kao lažni dokazi da su izbori bili namešteni.

S obzirom na to da snimci neće prikazivati unutrašnjost biračkih mesta, biće teško pravnim putem osporiti njihovo širenje, piše Harec.

Prvi put testirano na prethodnim izborima

Sistem je prvi put primenjen na prethodnim izborima, nezvaničan je i u njemu ne učestvuju predstavnici Likuda na biračkim mestima, zbog čega on ne podleže strogim propisima Centralne izborne komisije.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Pored ovih posebnih timova, i drugi posmatrači Likuda širom zemlje izveštavaće stranku o svim neuobičajenim događajima, što je uobičajena praksa za svaku stranku u svakoj izbornoj kampanji.

Međutim, predviđeno je da se ti izveštaji takođe prosleđuju posebno formiranom "štabu za borbu protiv izborne krađe", navodi Harec.