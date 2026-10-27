PUTIN RAZGOVARAO SA DVOJICOM EVROPSKIH DRŽAVNIKA! Predsednik Finske i premijer Norveške kažu da je poziv obavljen u konsultaciji s Ukrajinom (FOTO)
Predsednik Finske Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Store razgovarali su telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštili su danas zvaničnici.
Razgovor je obavljen u konsultaciji s Ukrajinom, navodi se u zvaničnim saopštenjima dve nordijske zemlje.
Stub i Store su inicirali razgovor kako bi razgovarali o ratu i predstojećim trilateralnim razgovorima – u kojima učestvuju Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države (SAD) – a koji bi, kako se očekuje, trebalo da budu održani u novembru u Abu Dabiju.
U saopštenjima se ističe da su dvojica evropskih lidera govorili u ime svojih zemalja, a ne u ime cele Evrope.
"Razgovor je bio iskren i sadržajan", rekao je Stub.
On je dodao da je Finska sused Rusije i da će ishod rata imacti direktan uticaj na bezbednost Finske, kao i na bezbednost Evrope u širem smislu.
Prema njegovim rečima, za okončanje rata su potrebni direktni razgovori.
Store je rekao da će "patnja i razaranje uticacti na generacije" i da je "u razgovoru naglašena važnost deeskalacije".
Razgovor, koji su potvrdili kabineti norveškog premijera i finskog predsednika, usledio je nakon sastanka održanog 20. oktobra u Oslu, na kojem su učestvovali dvojica nordijskih lidera, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, koji se dan kasnije sastao sa Putinom u Sankt Peterburgu.
(Kurir.rs/Beta-AP)