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Predsednik Finske Aleksander Stub i premijer Norveške Jonas Gar Store razgovarali su telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštili su danas zvaničnici.

Razgovor je obavljen u konsultaciji s Ukrajinom, navodi se u zvaničnim saopštenjima dve nordijske zemlje.

Stub i Store su inicirali razgovor kako bi razgovarali o ratu i predstojećim trilateralnim razgovorima – u kojima učestvuju Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države (SAD) – a koji bi, kako se očekuje, trebalo da budu održani u novembru u Abu Dabiju.

U saopštenjima se ističe da su dvojica evropskih lidera govorili u ime svojih zemalja, a ne u ime cele Evrope.

"Razgovor je bio iskren i sadržajan", rekao je Stub.

Finski predsednik Aleksander Stub Foto: Jacquelyn Martin/AP, KIMMO BRANDT/COMPIC

On je dodao da je Finska sused Rusije i da će ishod rata imacti direktan uticaj na bezbednost Finske, kao i na bezbednost Evrope u širem smislu.

Prema njegovim rečima, za okončanje rata su potrebni direktni razgovori.

Jonas Gar Store
Jonas Gar Store Foto: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Store je rekao da će "patnja i razaranje uticacti na generacije" i da je "u razgovoru naglašena važnost deeskalacije".

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Razgovor, koji su potvrdili kabineti norveškog premijera i finskog predsednika, usledio je nakon sastanka održanog 20. oktobra u Oslu, na kojem su učestvovali dvojica nordijskih lidera, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, koji se dan kasnije sastao sa Putinom u Sankt Peterburgu.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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