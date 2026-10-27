NOVA KATAKLIZMA PARALISALA ISTANBUL! Putevi pretvoreni u jezera, voda gutala automobile, čovek i dete spaseni iz potopljenog vozila - dramatični snimci (VIDEO)
- Obilne padavine pogodile su Istanbul, pa su putevi pretvoreni u jezera, a saobraćaj je blokiran uz zagušenje do 80 odsto.
- Poplavljen je podvožnjak u Kajnardži, a ekipe hitne pomoći spasile su vozača i dete zarobljene u automobilu.
- Najavljeno je da će se kiša u narednim satima pojačati na evropskoj strani grada, dok je na terenu više od 8.000 ljudi i oko 2.400 vozila.
Obilne padavine pogodile su danas najveći grad Turske, Istanbul, gde su se putevi pretvorili u jezera, a vozila ostala zaglavljena u poplavnoj vodi.
Kiše koje su počele u Istanbulu tokom noći, a intenzivirale se ovog jutra, prenosi CNN Turk, koji navodi da su zbog njih u Istanbulu sada velike saobraćajne gužve u brojnim delovima grada.
Gužve su, kako se navodi, i na evropskoj i na maloazijskoj strani Istanbula.
Prema mapi zagušenja saobraćaja Gradske opštine Istanbul, zagušenje širom grada dostiglo je 80 procenata.
Zagušenje je izmereno na 89 procenata na anadolskoj strani i 71 procenat na evropskoj strani.
Kao posledica jake kiše, poplavljen je podvožnjak u naselju Kajnardža. Na turskim medijima pojavio se snimak kako se kišnica sliva sa ulice u podvožnjak poput vodopada. Vozača i dete zarobljene u automobilu u podvožnjaku spasile su ekipe hitne pomoći.
TRT Haber prenosi da je zbog nevremena i obilnih padavina Bosforski moreuz poprimio dve boje, prekriven blatom.
Centar za koordinaciju katastrofa izveštava o jakim severnim vetrovima i padom temperature vazduha od 12 stepeni.
Prema jutrošnjim podacima, najviše padavina je izmereno u naselju Darlik u Šileu gde je bilo 83,9 kilograma po kvadratnom metru.
Očekuje se da će se padavine koje pogađaju područje Bosfora intenzivirati širom evropske strane Istanbula u narednim satima, nakon čega će se smiriti.
Na terenu je više od 8.000 ljudi raspoređenih u timove koji nastavljaju svoj rad na otklanjanju potencijalnih negativnih posledica oluje i obilnih padavina koje su pogodile ceo grad Istanbul.
Njima pomaže i skoro 2.400 vozila.
Šest osoba je stradalo u Istanbulu usled poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra kada je pala velika količina kiše.
(Kurir.rs/Tanjug)