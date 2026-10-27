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Danska premijerka Mete Fredriksen rekla je da je vrlo skeptična u vezi sa nezavisnom inicijativom Norveške i Finske da sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovaraju o Ukrajini.

Ona je rekla za dansku televiziju DR da taj kontakt nije koordinisan s ostalim zemljama EU, prenosi britanski Gardijan.

"Ne vidim znakove da Rusija želi mir s Evropom, niti u hibridnom ratovanju, koje se odvija bukvalno svaki dan, niti u Ukrajini gde izvode smrtonosne napade svakodnevno", rekla je ona.

Fredriksen je izrazila uverenje da Evropu treba zadržati ujedinjenu, a ne raditi stvari samostalno i dodala da ne zna šta su zvaničnici Finske i Norveške mislili da time mogu da postignu.

"Mi smo ranije naglasili na vrlo jasan način u ime ostatka Evrope kad god su drugi išli sami i putovali u Moskvu da je presudno da Evropljani nastupaju zajedno. To je nešto za šta su se mnogi od nas borili sve ove godine", rekla je ona.

1/7 Vidi galeriju Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

U zvaničnim saopštenjima dve zemlje navodi se da je razgovor obavljen u konsultaciji s Ukrajinom.

1/5 Vidi galeriju Finski predsednik Aleksander Stub Foto: Jacquelyn Martin/AP, KIMMO BRANDT/COMPIC

U saopštenjima se ističe takođe da su dvojica evropskih lidera govorili u ime svojih zemalja, a ne u ime cele Evrope.

Norveški premijer Jonas Gar Store Foto: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Razgovor, koji su potvrdili kabineti norveškog premijera i finskog predsednika, usledio je nakon sastanka održanog 20. oktobra u Oslu, na kojem su učestvovali dvojica nordijskih lidera, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof.

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Stub i Stjore su inicirali razgovor kako bi razgovarali o ratu i predstojećim trilateralnim razgovorima – u kojima učestvuju Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države (SAD) – a koji bi, kako se očekuje, trebalo da budu održani u novembru u Abu Dabiju.