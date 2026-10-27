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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao je danas na parlamentarnim izborima u Izraelu.

Izraelci su u utorak izašli na birališta na izborima koji bi mogli da odluče o političkoj sudbini premijera Benjamina Netanjahua, a izlaznost u prvih pet sati dostigla je 31,5 odsto, najbržim tempom od 1977. godine.

Glavni Netanjahuov protivnik je bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot. Ankete ukazuju na neizvesnu trku, bez jasnog puta do vlasti za bilo kog kandidata.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Netanjahu je pozvao svoje pristalice da izađu na glasanje, upozorivši da je izlaznost visoka među njegovim političkim protivnicima i izraelskim građanima arapskog porekla.

- Ovo je sudbonosan trenutak - poručio je izraelski premijer.

1/6 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu Foto: Ohad Zwigenberg/AP, JAMALA AWAD/EPA

Ovo su prvi izbori u Izraelu od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, nakon kojih su usledili ratovi u Gazi, Libanu i Iranu.