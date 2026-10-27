Slušaj vest

IT sistemi donjeg doma italijanskog parlamenta bili su meta sajber napada poslednjih dana, a na listi meta bila je i parlamentarna imejl adresa premijerke Đorđe Meloni. Ovu informaciju potvrdio je parlamentarni izvor, prenosi Rojters.

Isti izvor nije mogao da precizira da li su hakeri uspeli da pristupe imejlu premijerke, ali je istakao da bezbednost nije bila ugrožena jer su aktivirane sve neophodne zaštitne mere.

Kancelarija premijerke Meloni kasnije je pojasnila da to nije adresa koju ona koristi za zvaničnu vladinu komunikaciju.

I drugi poslanici na meti

Prema istim informacijama, napad je bio usmeren i na druge poslanike u Poslaničkom domu, kao i na druge institucije. Sajber napadi su poslednjih godina sve češći širom Italije i Evrope.

Često su meta vlade, infrastruktura i kompanije, a takvi incidenti uzrokuju prekide u uslugama i pokreću pitanje zaštite podataka.

(Kurir.rs/Rojters)

Ne propustitePlanetaISPLIVALI DETALJI O NACISTIČKIM POZDRAVIMA, KUKASTIM KRSTOVIMA I PRETNJAMA NASILJEM! Hakeri upali u sistem AfD-a, procurelo više od 421.000 mejlova
Alis Vajdel
PlanetaNAPAD KAKAV SE NE PAMTI Stotine frižidera u Francuskoj počele da odmrzavaju hranu, pokrenuta istraga
market prodavnica
PlanetaVEŠTAČKA INTELIGENCIJA PRVI PUT "UPALA" U VLADIN KOMPJUTERSKI SISTEM! Australija objavila šta je hakovano, "OpenAI" kasno saznao za incident i NEDELJAMA GA KRIO
Albanese.jpg
PlanetaRUSIJA TVRDI: Izvršen VELIKI SAJBER NAPAD na moskovski sistem za onlajn glasanje tokom noći! (FOTO)
Izbori Rusija (16).jpg