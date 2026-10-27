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IT sistemi donjeg doma italijanskog parlamenta bili su meta sajber napada poslednjih dana, a na listi meta bila je i parlamentarna imejl adresa premijerke Đorđe Meloni. Ovu informaciju potvrdio je parlamentarni izvor, prenosi Rojters.

Isti izvor nije mogao da precizira da li su hakeri uspeli da pristupe imejlu premijerke, ali je istakao da bezbednost nije bila ugrožena jer su aktivirane sve neophodne zaštitne mere.

Kancelarija premijerke Meloni kasnije je pojasnila da to nije adresa koju ona koristi za zvaničnu vladinu komunikaciju.

I drugi poslanici na meti

Prema istim informacijama, napad je bio usmeren i na druge poslanike u Poslaničkom domu, kao i na druge institucije. Sajber napadi su poslednjih godina sve češći širom Italije i Evrope.