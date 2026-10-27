NAPAD NA ITALIJANSKI PARLAMENT! Đorđa Meloni na meti hakera
- IT sistemi donjeg doma italijanskog parlamenta bili su meta sajber napada, a na listi je bila i parlamentarna imejl adresa premijerke Đorđe Meloni.
- Nije potvrđeno da li su hakeri pristupili mejlu, a iz parlamenta poručuju da bezbednost nije bila ugrožena jer su aktivirane zaštitne mere.
IT sistemi donjeg doma italijanskog parlamenta bili su meta sajber napada poslednjih dana, a na listi meta bila je i parlamentarna imejl adresa premijerke Đorđe Meloni. Ovu informaciju potvrdio je parlamentarni izvor, prenosi Rojters.
Isti izvor nije mogao da precizira da li su hakeri uspeli da pristupe imejlu premijerke, ali je istakao da bezbednost nije bila ugrožena jer su aktivirane sve neophodne zaštitne mere.
Kancelarija premijerke Meloni kasnije je pojasnila da to nije adresa koju ona koristi za zvaničnu vladinu komunikaciju.
I drugi poslanici na meti
Prema istim informacijama, napad je bio usmeren i na druge poslanike u Poslaničkom domu, kao i na druge institucije. Sajber napadi su poslednjih godina sve češći širom Italije i Evrope.
Često su meta vlade, infrastruktura i kompanije, a takvi incidenti uzrokuju prekide u uslugama i pokreću pitanje zaštite podataka.
(Kurir.rs/Rojters)