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Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus i njegove kolege iz Francuske, Italije, Poljske i Velike Britanije pozvali su evropske zemlje da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost i izgrade "jaču Evropu u okviru snažnijeg NATO-a", ocenivši da Rusija predstavlja najveću neposrednu i dugoročnu pretnju evroatlantskoj bezbednosti i stabilnosti.

Foto: Petar Aleksić

U zajedničkom autorskom tekstu, koji je objavio Tagesšpigel, pet ministara odbrane istaklo je da su uvereni da evropske zemlje moraju više da učine kako bi ojačale sopstvene odbrambene kapacitete.

Ministri su, međutim, naglasili da će Sjedinjene Američke Države ostati "nezamenljiv saveznik".

Njihova poruka dolazi u trenutku kada u Evropi raste zabrinutost zbog posvećenosti američkog predsednika Donalda Trampa NATO-u.

Tramp je ranije pretio povlačenjem SAD iz Alijanse, a najavljivao je i preuzimanje kontrole nad Grenlandom, autonomnom teritorijom Danske, koja je članica NATO-a.

Vašington je u više navrata pozivao evropske članice Alijanse da povećaju izdvajanja za odbranu i više doprinesu zajedničkim vojnim kapacitetima.

U zajedničkom tekstu, ministri su ponovili i političku, vojnu i finansijsku podršku Ukrajini u odbrani od ruske invazije, u trenutku kada se dovodi u pitanje obim buduće američke pomoći Kijevu.

NATO saveznici intenzivno pripremaju snage za odvraćanje ruske pretnje u Evropi

NATO saveznici aktivno sprovode vojne pripreme za odvraćanje potencijalne ruske agresije na evropske članice Alijanse, kroz jačanje vojnog prisustva na istočnom krilu, modernizaciju protivvazdušne odbrane i organizovanje zajedničkih vojnih vežbi.

Alijansa je značajno povećala broj borbeno spremnih snaga duž istočnog krila, od Arktika do Crnog mora, i uspostavila najobuhvatnije regionalne odbrambene planove od završetka Hladnog rata. U septembru 2025. godine pokrenuta je operacija "Eastern Sentry", koja uključuje raspoređivanje dodatnih borbenih aviona, sistema protivvazdušne odbrane i drugih vojnih kapaciteta.

Američka NATO mornarica Foto: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Christopher Stephens

Tokom 2026. godine NATO je nastavio da jača svoje odbrambene sposobnosti, uključujući formiranje multinacionalne borbene grupe u Finskoj i održavanje velikih vojnih vežbi. Na vežbi "Steadfast Deterrence 2026" učestvovalo je približno 8.000 vojnih i civilnih pripadnika, uz predstavnike svih 32 članice Alijanse.

Saveznici su se na samitu u Hagu 2025. godine obavezali da do 2035. izdvajaju ukupno pet odsto BDP-a za odbranu i povezane bezbednosne potrebe. NATO ove aktivnosti predstavlja kao mere odvraćanja i kolektivne odbrane, čiji je cilj sprečavanje potencijalnog sukoba i zaštita teritorije država članica.