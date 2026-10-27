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Španska sudija Marija Tardon dala je vladi rok od 15 dana da skine oznaku tajnosti sa obaveštajnih izveštaja o masovnom dolasku migranata iz Maroka u španski grad Seutu krajem jula. Tokom samo dva dana granicu je, prema procenama španskih vlasti, ilegalno prešlo oko 72.000 ljudi, javlja agencija EFE.

Sudija Nacionalnog suda zatražila je od španske vlade sva dokumenta i izveštaje Nacionalnog obaveštajnog centra (CNI) nastale od 30. jula nadalje, koji se odnose na događaje od 30. i 31. jula. Posebno je zanimaju informacije o postupanju marokanskih vlasti.

Šta španski sud želi da sazna?

Tardon želi da utvrdi da li su španske vlasti unapred znale da se priprema masovni prelazak granice, kada su dobile upozorenja i kako su na njih reagovale. Traži i podatke o tome šta su španske obaveštajne službe saznale o postupanju marokanske policije i drugih državnih organa.

Sud je zatražio i spisak svih predstavnika vlasti koji su primili ranija upozorenja obaveštajnih službi, uz tačne datume i vreme njihove dostave. Sudija smatra da su ti podaci ključni za utvrđivanje odgovornosti i razjašnjavanje okolnosti jednog od najvećih migracionih talasa u Španiji.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Španska obaveštajna služba upozorila Maroko dan ranije

Prema ranije objavljenim dokumentima, španski CNI upozorio je 29. jula marokanske obaveštajne službe da se preko društvenih mreža organizuje masovni prelazak granice. Upozorenje je sadržalo i informaciju da je okupljanje planirano za veče 30. jula.

U izveštaju koji je agencija EFE objavila sredinom oktobra navodi se da su marokanske vlasti bile upoznate sa pripremama. Španski obaveštajci procenili su i da marokanske snage nisu rasporedile dovoljno policajaca kako bi sprečile prelazak velikog broja ljudi.

Marokanska policija nije zaustavila migrante?

Prema proceni španske obaveštajne službe, marokanske vlasti dale su prednost obezbeđivanju proslave Dana prestola, kojoj je prisustvovao kralj Muhamed VI. Zbog toga, navodi se u izveštaju, bezbednosne snage nisu sprečile masovno okupljanje i prelazak migranata prema Seuti.

Međutim, španska vlada ranije je naglasila da nema čvrstih dokaza da je Maroko organizovao ili namerno podstakao dolazak migranata. Sudija sada traži dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo šta su marokanske vlasti znale i kako su postupale tokom krize.

Šta se dogodilo u Seuti?

Seuta je španski grad na severnoj obali Afrike, uz granicu sa Marokom. Iako se nalazi na afričkom kontinentu, pripada Španiji, pa je njena granica sa Marokom ujedno jedna od spoljnih granica Evropske unije.

Tokom 30. i 31. jula desetine hiljada migranata pokušale su da uđu u Seutu. Mnogi su plivali oko granične ograde, dok su drugi prelazili kopnenim putem. Španske vlasti naknadno su procenile da je granicu tokom ta dva dana prešlo približno 72.000 ljudi.

Masovni dolazak izazvao je ozbiljnu humanitarnu krizu i preopteretio lokalne službe. Deo migranata kasnije se vratio u Maroko, dok su drugi ostali u španskom sistemu prihvata i podneli zahteve za međunarodnu zaštitu.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Sudija traži i svedočenja obaveštajaca

Osim dokumenata, Tardon traži da se pojedinim pripadnicima španske obaveštajne službe omogući svedočenje pred sudom. Kako bi mogli da govore o službenim informacijama i komunikaciji, vlada mora prethodno da odobri otkrivanje podataka koji su označeni kao tajni.

Španska vlada već je u septembru objavila deo dokumentacije o krizi, ali sudija smatra da ona nije dovoljna za završetak istrage. U novom zahtevu traži dodatne izveštaje i komunikaciju sa marokanskim službama, uključujući informacije nastale nakon masovnog prelaska granice.