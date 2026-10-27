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U izveštaju Ujedinjenih nacija objavljenom 19. oktobra navodi se da ruski napadi na ukrajinsku energetsku mrežu mogu predstavljati zločine protiv čovečnosti.

U izveštaju, koji je sastavila Nezavisna međunarodna istražna komisija UN za Ukrajinu, a podneo generalni sekretar UN, navodi se da napadi ukazuju na nameru ruske vojske da ukrajinskom civilnom stanovništvu uskrati sredstva neophodna za preživljavanje.

"Komisija ocenjuje da su ruski komandanti koji su naređivali napade bili svesni da su objekti za grejanje koje su gađali u velikim naseljenim područjima neophodni civilnom stanovništvu, naročito tokom zime", navodi se u izveštaju.

1/6 Vidi galeriju Ruski napadi na Ukrajinu uoči trilateralnih pregovora u Ženevi 17. 2. 2026. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT/STATE EMERGENCY SERVICE

U dokumentu se ističe da su ruske vlasti javno najavljivale napade na ukrajinsku energetsku mrežu, uz ocenu da su oni "izvođeni namerno i u skladu sa državnom politikom čiji je cilj uskraćivanje osnovnog snabdevanja energijom civilnom stanovništvu i izazivanje patnje".

Izveštaj UN takođe navodi da Rusija izvodi slične napade još od 2022. godine, uključujući zimu 2025/2026, kada su napadi na objekte za grejanje doveli do prekida grejanja na temperaturama ispod nule. Komisija ističe da su napadi u međuvremenu "intenzivirani".

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je još u decembru 2022. godine napade na ukrajinsku energetsku mrežu, dok nedavne izjave Kremlja ukazuju na nameru da se tokom predstojeće zime izvrši pritisak na Kijev kako bi pristao na kapitulaciju.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Nakon prethodne zime, Rusija je u oktobru 2026. ponovo započela intenzivne napade na ukrajinsku energetsku mrežu, zbog čega su širom zemlje već uvedena redovna isključenja struje, uoči najhladnijih meseci.

U Kijevu i drugim gradovima prijavljeni su i prekidi u vodosnabdevanju, nakon što je Rusija gađala objekte neophodne za napajanje pumpi električnom energijom. Ukrajinci sa kojima je razgovarao Kyiv Post naveli su da ih to posebno zabrinjava pred dolazak zime.

Ukrajinski ministar energetike izjavio je da je Kijev došao do detaljnih ruskih planova za napade na energetsku infrastrukturu, koji, između ostalog, predviđaju upotrebu približno 1.000 projektila i drugih sredstava za onesposobljavanje energetskih postrojenja širom zemlje.

Predsednik Volodimir Zelenski saopštio je 19. oktobra da je Rusija tokom noći oštetila 28 ukrajinskih trafostanica.

"Komisija je zaključila da su ruske vlasti počinile ratne zločine namernim usmeravanjem napada na civilne objekte, kao i zločine protiv čovečnosti u vidu drugih nečovečnih dela", dodaje se u izveštaju UN.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

U trenutku kada Rusija trpi neuspehe na frontu u ukrajinskom regionu Donbas, gde je Ukrajina oslobodila veliki deo teritorije koju su ruske snage zauzele tokom 2026. godine, pojedini analitičari spekulišu da obe strane očekuju da će protivnik popustiti tokom predstojeće zime.

Nema naznaka energetskog primirja

Ukrajina nastoji da intenzivira napade na ruske rafinerije nafte, koje predstavljaju važan izvor prihoda za Kremlj, nakon letnje kampanje u kojoj je, prema izveštajima, onesposobljeno 43 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte. Istovremeno, Rusija pokušava da dodatno uništi već teško oštećenu ukrajinsku energetsku mrežu.

Američki predsednik Donald Tramp je u oktobru govorio o energetskom primirju između Kijeva i Moskve, ali se činilo da bi njegovi uslovi obuhvatili samo rafinerije, a ne i druge energetske objekte, što bi išlo u korist Moskvi.

Nakon što je Tramp zatražio od Kijeva da obustavi napade na ruske rafinerije, Ukrajina ih je nakratko prekinula, ali ih je nastavila otprilike nedelju dana kasnije, pošto je Rusija nastavila da napada ukrajinsku energetsku mrežu.