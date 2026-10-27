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Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, ako dođe u Moskvu, biti garantovana bezbednost, rekao je pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

Prema rečima Ušakova, ruski predsednik je to izjavio tokom današnjeg telefonskog razgovora sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom i finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi agencija TASS.

Putin je Stubu i Stereu rekao, naveo je Ušakov, da će Zelenskom biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i bezbednost, ako dođe u Moskvu.

Putinov razgovor sa Stubom i Stereom koji je trajao 90 minuta bio je fokusiran prvenstveno na sporazum o nastavku pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država.