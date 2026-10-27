"VRATI SE U RUSIJU, STOKO!" Fico i Babiš otkrili Spomenik prijateljstvu Čeha i Slovaka, demonstranti vređali premijera Slovačke (FOTO)
- Fico i Babiš otkrili su u Pragu Spomenik prijateljstvu Čeha i Slovaka, poklon slovačke grupacije Penta.
- Fico je poručio da su saradnja i mir važniji nego ikad, dok je Babiš istakao da su Česi i Slovaci porodica
Premijeri Slovačke i Češke Robert Fico i Andrej Babiš otkrili su danas u bašti sedišta Vlade Češke u Pragu Spomenik prijateljstvu Čeha i Slovaka, dok su s ulice dopirali zviždanje pištaljki i uzvici Ficu "Vrati se u Rusiju, stoko!".
Zbog čestih proruskih izjava premijera Slovačke i njegovih razgovora s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom dok ruske bombe i rakete padaju na civile u Ukrajini, grupica demonstranata pred zgradom Vlade psovala je Fica da je "ruska prostitutka" i puštala mu rusku himnu.
Fico je u govoru na otkrivanju spomenika rekao: "Pogledajmo šta se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji ili šta se sada dešava u Ukrajini. Među nama nikada nije bilo bratoubilačkih ratova, nemamo masovne grobnice. Živimo u teškim vremenima kada je saradnja možda važnija nego ikad".
Premijer Babiš je istakao da su Česi i Slovaci porodica - imali su zajedničku istoriju, a i državu, "odrastali zajedno" i zahvaljujući tome imaju nešto što je dragoceno u današnjem svetu: "Poštujemo se. Imamo nešto što ne može da se naredi, poznajemo se, razumemo bez prevoda, imamo porodice na obe strane granice".
"U današnje vreme nije automatski imati suseda na koga možemo da se oslonimo", rekao je Babiš.
Spomenik je bronzana mapa Čehoslovačke na granitnom postolju, s pruženim rukama na današnjoj granici Češke i Slovačke. Taj rad slovačkog vajara Vladimira Durbaka poklon je slovačke finansijske grupacije Penta Česima i Slovacima.
Kurir.rs/Beta