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Premijeri Slovačke i Češke Robert Fico i Andrej Babiš otkrili su danas u bašti sedišta Vlade Češke u Pragu Spomenik prijateljstvu Čeha i Slovaka, dok su s ulice dopirali zviždanje pištaljki i uzvici Ficu "Vrati se u Rusiju, stoko!".

Zbog čestih proruskih izjava premijera Slovačke i njegovih razgovora s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom dok ruske bombe i rakete padaju na civile u Ukrajini, grupica demonstranata pred zgradom Vlade psovala je Fica da je "ruska prostitutka" i puštala mu rusku himnu.

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Fico je u govoru na otkrivanju spomenika rekao: "Pogledajmo šta se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji ili šta se sada dešava u Ukrajini. Među nama nikada nije bilo bratoubilačkih ratova, nemamo masovne grobnice. Živimo u teškim vremenima kada je saradnja možda važnija nego ikad".

Premijer Babiš je istakao da su Česi i Slovaci porodica - imali su zajedničku istoriju, a i državu, "odrastali zajedno" i zahvaljujući tome imaju nešto što je dragoceno u današnjem svetu: "Poštujemo se. Imamo nešto što ne može da se naredi, poznajemo se, razumemo bez prevoda, imamo porodice na obe strane granice".

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

"U današnje vreme nije automatski imati suseda na koga možemo da se oslonimo", rekao je Babiš.

Spomenik je bronzana mapa Čehoslovačke na granitnom postolju, s pruženim rukama na današnjoj granici Češke i Slovačke. Taj rad slovačkog vajara Vladimira Durbaka poklon je slovačke finansijske grupacije Penta Česima i Slovacima.