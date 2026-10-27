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Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se danas sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom, koji je doputovao u Moskvu kako bi učestvovao na Osmom samitu šefova država i vlada zemalja članica Foruma zemalja izvoznica gasa.

Sastanku su, sa ruske strane, između ostalih prisustvovali i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov, direktor Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev i generalni direktor "Gasproma" Aleksej Miler, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, pretpostavlja se da su teme sastanka bile ekonomska saradnja Teherana i Moskve, energetska bezbednost i geopolitička pitanja.

Putin i Pezeškijan su se poslednji put lično sastali početkom oktobra u Turkmenistanu, na marginama samita Zajednice nezavisnih država (ZND) i Samita o životnoj sredini Kaspijskog mora.

Pored situacije na Bliskom istoku, razgovori su tada bili usmereni na jačanje ekonomske i strateške saradnje dve zemlje u ključnim oblastima, uključujući energetiku.

Foto: Синицын Михаил / Zuma Press / Profimedia

Sredinom januara 2025. godine, Putin je izneo mogućnost da bi, ukoliko se realizuje projekat izgradnje gasovoda ka Iranu, koji bi prolazio preko Azerbejdžana, isporuke ruskog gasa vremenom mogle da dostignu 55 milijardi kubnih metara godišnje.

Vršilac dužnosti ministra nafte Irana, Hamid Bovard, izjavio je prošle nedelje da su Rusija i Iran blizu konačnog sporazuma o isporukama gasa, i da je preostalo da se reše još neka tehnička pitanja.