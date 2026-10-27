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Poraženi kandidat na predsedničkim izborima u Brazilu Flavio Bolsonaro napustio je zemlju i uputio se ka SAD, preneo je danas Rojters, pozivajući se na neimenovanog bliskog Bolsonarovog saradnika.

Rojters navodi da je neimenovani američki zvaničnik potvrdio da se Bolsonaro nalazi na letu za SAD.

Ranije danas, brazilski mediji su preneli da policija u toj zemlji istražuje da li je Bolsonaro napustio zemlju, dok je jedan argentinski list objavio da je on napustio zemlju preko granice sa Argentinom.

Luiz Inasio Lula da Silva pobedio je u drugom krugu izbora sa 51,8 odsto glasova, dok je Flavio Bolsonaro osvojio 48,2 posto.

Bolsonaro je najpre najavio osporavanje rezultata, a zatim odustao od toga.

Flavio Bolsonaro Luiz Inasio Lula da Silva Foto: EPA/Andre Borges

U toku su istražne radnje kako bi se utvrdilo gde se trenutno nalazi brazilski senator, sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara koji se nalazi u zatvoru.

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je izneo tvrdnju da predsednički izbori u Brazilu izgledaju "kao da su namešteni".

"Nisam stao ni na čiju stranu, ali izgleda kao da su izbori namešteni. Oni moraju biti nesporni, a to mi je izgledalo veoma loše", izjavio je Tramp, prenosi Rojters.

Bolsonaro i njegov otac i bivši predsednik Žair Bolsonaro smatarju se bliskim Trampu i njegovoj administraciji.

Rojters navodi da je neimenovani američki zvaničnik potvrdio da se Bolsonaro nalazi na letu za SAD.