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Izraelci danas biraju novi parlament na prvim izborima od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine i skoro tri godine rata.

Glavni izazivač Bendžamina Netanjahua je Gadi Ajzenkot,bivši načelnik generalštaba izraelske vojske i lider centrističke stranke Jašar.

Ajzenkot (66) je bio izjednačen sa Netanjahuom u konačnim anketama za poziciju u formiranju buduće vlade, a njegova stranka je bila najjača pojedinačna lista u nekim anketama. Međutim, Izraelci ne biraju direktno premijera, a nijedan blok nema sigurnu većinu od 61 člana Kneseta prema anketama.

Ajzenkot je rođen u Tiberijasu 1960. godine u porodici marokanskih Jevreja radničkog porekla i odrastao je u Eilatu. Pridružio se izraelskoj vojsci 1978. godine kao član Golani brigade i tokom 41 godine se popeo kroz skoro celu vojnu hijerarhiju.

Bio je komandant Severne komande, zamenik načelnika štaba i vojni sekretar dva premijera. Netanjahu ga je imenovao za načelnika štaba 2014. godine, a izraelsku vojsku je predvodio od 2015. do 2019. godine.

Gadi Ajzenkot Foto: ABIR SULTAN/EPA

Autor kontroverzne vojne doktrine

Ajzenkot nije mirovni kandidat niti predstavlja radikalnu promenu u izraelskoj bezbednosnoj politici. Njegovo ime se povezuje sa takozvanom Dahija doktrinom, koju je javno formulisao 2008. godine nakon rata sa Hezbolahom u Libanu.

Tada je najavio da će Izrael upotrebiti "nesrazmernu silu" protiv mesta sa kojih se napada njegova teritorija i da će prouzrokovati veliku štetu i razaranje.

"Sa naše tačke gledišta, to nisu civilna sela, već vojne baze", rekao je tada.

Na izborima se predstavlja kao umerenija alternativa Netanjahuu, pre svega, načinom upravljanja zemljom, odnosom prema institucijama i odgovornošću za 7. oktobar, a ne kao političar koji želi suštinski blažu izraelsku bezbednosnu politiku.

Foto: AP

Ušao je u politiku 2022. godine u savezu Benija Ganca. Nakon napada Hamasa 7. oktobra sledeće godine, pridružio se Netanjahuovom ratnom kabinetu i učestvovao je u donošenju najvažnijih odluka tokom rata u Gazi.

Osam meseci kasnije, napustio je kabinet zajedno sa Gancom. Optužio je Netanjahua da nema jasan strateški plan za okončanje rata i da taktičke vojne uspehe predstavlja kao zamenu za političku strategiju.

Ajzenkot se usprotivio Netanijahuovom obećanju o "potpunoj pobedi" nad Hamasom kao realnom ratnom cilju i dao je veći prioritet povratku izraelskih talaca. Istovremeno, on ostaje izuzetno čvrst po pitanjima nacionalne bezbednosti i smatra Iran najvećom strateškom pretnjom Izraelu.

Gadi Ajzenkot Foto: David Goldman/AP

Sin i nećaci ubijeni u Gazi

Rat je i lično pogodio Ajzenkota. Njegov 25-godišnji sin, Gal Meir Ajzenkot, pripadnik rezervista, poginuo je u Gazi u decembru 2023. godine. U borbama su poginula i dva njegova nećaka.

Posle sinovljeve smrti, Ajzenkot je ostao u ratnom kabinetu još nekoliko meseci, a lični gubitak je postao važan deo njegovog javnog imidža u zemlji u kojoj su skoro sve političke diskusije poslednjih godina obeležene ratom i 7. oktobrom.

Ajzenkot je 2025. godine napustio savez sa Gancom i osnovao Jašar, što na hebrejskom znači "iskreno", "fer" ili "korektno". Stranka se pozicionirala u političkom centru i gradi svoju kampanju na bezbednosti, funkcionisanju državnih institucija i odgovornosti za propuste koji su omogućili napad Hamasa.

Jedno od njegovih glavnih obećanja je osnivanje nezavisne državne istražne komisije koja će ispitati događaje koji su prethodili 7. oktobru i ponašanje političkog i vojnog rukovodstva nakon napada. Netanjahu se do sada protivio takvoj istrazi.

Gadi Ajzenkot Foto: Ariel Schalit/AP

Nije pristalica palestinske države

Još jedno važno pitanje izbora je vojna služba. Ajzenkot poziva na obaveznu vojnu ili nacionalnu službu koja bi se primenjivala na sve građane, uključujući ultraortodoksne Jevreje koji su decenijama uživali široka izuzeća.

Upravo po ovom pitanju njegov blok se snažno razlikuje od Netanijahuove koalicije, koja zavisi od ultraortodoksnih partija Šas i Ujedinjeni Tora judaizam. Ajzenkot predstavlja vojnu službu i kao bezbednosno pitanje i kao pitanje jednakosti građana pred državom.

Promena premijera ne bi nužno značila veliki zaokret u izraelskoj politici prema Palestincima. Ajzenkot je posle 7. oktobra rekao da stvaranje palestinske države trenutno nije relevantna opcija.

Njegova stranka zagovara jak Izrael i regionalne sporazume postignute sa pozicije vojne i ekonomske moći. Ajzenkot je kritičniji od Netanijahuove vlade prema nasilju izraelskih naseljenika na Zapadnoj obali, ali se ne predstavlja kao zagovornik brzog povratka pregovorima o rešenju o dve države.

Gadi Ajzenkot Foto: ABIR SULTAN/EPA

Može osvojiti najviše mesta, a ipak ne postati premijer

Najnovije ankete sugerišu da bi Jašar mogao biti najveća stranka u novom Knesetu, sa otprilike 22 mesta, nekoliko više ili otprilike isto koliko i Likud. Ali da bi Ajzenkot preuzeo vlast, mandati celog bloka su važniji od rezultata njegove stranke.

Rat je i lično pogodio Ajzenkota. Njegov 25-godišnji sin, Gal Meir Ajzenkot, pripadnik rezervista, poginuo je u Gazi u decembru 2023. godine. U borbama su poginula i dva njegova nećaka.

Nakon sinovljeve smrti, Ajzenkot je ostao u ratnom kabinetu još nekoliko meseci, a lični gubitak je postao važan deo njegovog javnog imidža u zemlji u kojoj su skoro sve političke diskusije poslednjih godina obeležene ratom i 7. oktobrom.

Foto: ABIR SULTAN/EPA

Ajzenkot je 2025. godine napustio savez sa Gancom i osnovao Jašar, što na hebrejskom znači "iskreno", "fer" ili "korektno". Stranka se pozicionirala u političkom centru i gradi svoju kampanju na bezbednosti, funkcionisanju državnih institucija i odgovornosti za propuste koji su omogućili napad Hamasa.

Uz Jašara, u suprotstavljenom bloku su lista Naftalija Beneta i Jaira Lapida, stranka Avigdora Libermana i Demokrate Jaira Golana. Čak ni zajedno, prema većini anketa, ne dostižu potrebnih 61 mandat bez dodatne podrške.

Zbog toga bi arapske stranke, kojima konačne ankete daju zajedno 12 do 15 mesta, mogle biti ključne. Saradnja sa njima je politički osetljiva i neki od potencijalnih Ajzenkotovih partnera su protiv toga.

Ako nijedan blok ne obezbedi većinu nakon današnjeg glasanja, pregovori o novoj vladi mogli bi da traju nedeljama. Netanjahu bi ostao na čelu prelazne vlade tokom tog perioda.