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Predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Halilur Rahman danas je morao da prekine plenarnu sednicu na nekoliko minuta, zbog svađe kubanskog ministra spoljnih poslova Bruna Rodrigeza Parilje i stalnog predstavnika Sjedinjenih Država u UN Majka Valca.

Sednica ja bila posvećena rezoluciji kojom se traži okončanje američke blokade Kube, a tokom Valcovog govora Rodrigez Parilja je ustao sa svog mesta i prišao govornici, zahtevajući od predsednika Generalne skupštine da mu da reč, zbog toga što američki ambasador krši poslovnik, preneo je Tass.

„Ovaj čovek trebalo da se udalji sa podijuma. Neće mi on pretiti u Sjedinjenim Državama, što pokušava da uradi. Ja sam predstavnik Sjedinjenih Država - udaljite se“, rekao je Valc.

Kubanski ministar se posle kraće rasprave vratio ne svoje mesto, nakon čega mu je predsedavajući dao reč.

„Zahtevam da se predstavnik SAD pozove na red, jer on ne samo da drsko laže, već se i spušta ispod dostojanstva ovog foruma i njegovih članica. On vređa dostojanstvo naroda i Vlade Kube. Gospodin Valc ponovo laže i želim mu uspešniju budućnost na drugim pozicijama“, rekao je Rodrigez Parilja.

U nastavku sednice Rodrigez Parilja je još dva puta pokrenuo proceduralna pitanja nakon govora Valca, koga je ponovo optužio da laže članice UN.

Glasanje o nacrtu rezolucije kojom se poziva na ukidanje višedecenijskog američkog trgovinskog, ekonomskog i finansijskog embarga protiv Kube planirano je na sednici Generalne skupštine 28. oktobra. Ta rezolucija se svake godine usvaja u Generalnoj skupštini velikom većinom glasova, ali je SAD ne poštuju.