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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra ukidanje sankcija Ruskom fondu direktnih investicija (RDIF), važnom državnom investicionom fondu koji su američki zvaničnici godinama smatrali jednim od ključnih instrumenata širenja ruskog uticaja u svetu, piše The New York Times.

Ruski zvaničnici zatražili su ukidanje sankcija u okviru širih razgovora o mogućem učešću fonda u izvozu ruskog dizel goriva u Sjedinjene Američke Države, rekli su izvori upoznati sa pregovorima.

Vašington razmatra ruski zahtev

Američki zvaničnik potvrdio je da administracija razmatra zahtev fonda za uklanjanje sa liste sankcionisanih subjekata kroz postojeće procedure. Kao razlog naveo je nastojanje da se "poboljšaju američko-ruski odnosi i pomogne okončanju rata".

Isti zvaničnik opisao je Kirila Dmitrijeva, čelnika RDIF-a i jednog od važnih ruskih pregovarača sa SAD, kao "korisnog izaslanika" u razgovorima o završetku rata u Ukrajini.

Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Ukidanje sankcija tom fondu predstavljalo bi još jedno ublažavanje američkog ekonomskog pritiska na Moskvu. Fond raspolaže milijardama dolara i ulaže u ruske kompanije, često zajedno sa investitorima sa Bliskog istoka i iz drugih delova sveta.

Amerikanci ga nazivali Putinovim "crnim fondom"

RDIF je tokom prethodnih godina bio među ruskim institucijama koje je Vašington smatrao važnim instrumentom Kremlja za širenje političkog i ekonomskog uticaja u inostranstvu.

Američki zvaničnici fond su čak opisivali kao Putinov "slush fund", odnosno svojevrsni fond novca kojim Kremlj može da finansira projekte od posebnog interesa.

Razmatranje ukidanja sankcija do sada nije bilo poznato javnosti. Dolazi u trenutku kada Moskva diplomatske pregovore o Ukrajini sve više povezuje sa ekonomskim pitanjima i mogućim obnavljanjem poslovnih odnosa sa SAD.

Niz ekonomskih predloga Moskve

Trampovi izaslanici i ruski predsednik Vladimir Putin poslednjih nedelja razgovarali su o nekoliko velikih ekonomskih projekata. Među njima je i moguća prodaja dela velike ruske naftne kompanije grupi investitora sa snažnim političkim vezama.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Razgovaralo se i o projektu proizvodnje prirodnog gasa na Aljasci, iz čijeg je rukovodstva otišlo nekoliko direktora zbog zabrinutosti u vezi sa mogućim prikrivenim ruskim finansiranjem.

Moskva je takođe iznela predlog za povećanje izvoza ruskog gasa u Evropu. Takva mogućnost izazvala je iznenađenje među evropskim vladama koje poslednjih godina pokušavaju da smanje energetsku zavisnost od Rusije.

Dmitrijev sve važniji u pregovorima

Kiril Dmitrijev poslednjih meseci postao je jedan od glavnih ruskih kontakata sa Trampovom administracijom. Prošlog meseca u Moskvi je razgovarao sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.