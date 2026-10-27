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Dugogodišnja radnica safari parka u Holandiji preminula je u utorak od povreda zadobijenih kada ju je tokom vikenda napao leopard u svom ograđenom prostoru, piše Associated Press.

Safari park "Beekse Bergen" saopštio je da je žena, čije ime nije objavljeno u skladu sa holandskim zakonima o zaštiti privatnosti, preminula nakon što je u subotu zadobila teške povrede glave i vrata dok je radila u prostoru u kojem su se nalazila dva mužjaka persijskog leoparda.

"Njena smrt duboko nas je pogodila i iskreno saosećamo sa njenom porodicom, prijateljima i svim njenim bližnjima", navodi se u saopštenju zoološkog vrta u gradu Hilvarenbeku na jugu zemlje, koje je objavljeno u dogovoru sa porodicom preminule.

Žena je u safari parku počela da radi sa 17 godina i tamo je provela gotovo čitavu svoju četrdesetogodišnju karijeru.

U toku je istraga kako bi se utvrdilo zbog čega se žena nalazila u prostoru sa leopardima. Zaposlenima u zoološkim vrtovima po pravilu nije dozvoljeno da borave u istom prostoru sa predatorskim životinjama.

Prema navodima uprave parka, žena je uspela da putem radio-stanice obavesti kolege da je povređena. Hitna pomoć i medicinski helikopter upućeni su u park oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu.

Žena je hitno operisana, ali joj se stanje pogoršalo u nedelju uveče, kada je iz parka saopšteno da se ne očekuje da će preživeti.

Uprava safari parka najavila je da će u jednom delu kompleksa biti postavljeno mesto na kojem će posetioci i zaposleni moći da ostave poruke saučešća.