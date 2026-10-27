LEOPARD UBIO ŽENU U HOLANDIJI: Dugogodišnja radnica safari parka preminula od povreda zadobijenih u ograđenom prostoru životinje
- Žena je zadobila teške povrede glave i vrata dok je radila sa dva persijska leoparda, a istraga treba da utvrdi kako je dospela u njihov prostor.
Dugogodišnja radnica safari parka u Holandiji preminula je u utorak od povreda zadobijenih kada ju je tokom vikenda napao leopard u svom ograđenom prostoru, piše Associated Press.
Safari park "Beekse Bergen" saopštio je da je žena, čije ime nije objavljeno u skladu sa holandskim zakonima o zaštiti privatnosti, preminula nakon što je u subotu zadobila teške povrede glave i vrata dok je radila u prostoru u kojem su se nalazila dva mužjaka persijskog leoparda.
"Njena smrt duboko nas je pogodila i iskreno saosećamo sa njenom porodicom, prijateljima i svim njenim bližnjima", navodi se u saopštenju zoološkog vrta u gradu Hilvarenbeku na jugu zemlje, koje je objavljeno u dogovoru sa porodicom preminule.
Žena je u safari parku počela da radi sa 17 godina i tamo je provela gotovo čitavu svoju četrdesetogodišnju karijeru.
U toku je istraga kako bi se utvrdilo zbog čega se žena nalazila u prostoru sa leopardima. Zaposlenima u zoološkim vrtovima po pravilu nije dozvoljeno da borave u istom prostoru sa predatorskim životinjama.
Prema navodima uprave parka, žena je uspela da putem radio-stanice obavesti kolege da je povređena. Hitna pomoć i medicinski helikopter upućeni su u park oko 11 časova po lokalnom vremenu u subotu.
Žena je hitno operisana, ali joj se stanje pogoršalo u nedelju uveče, kada je iz parka saopšteno da se ne očekuje da će preživeti.
Uprava safari parka najavila je da će u jednom delu kompleksa biti postavljeno mesto na kojem će posetioci i zaposleni moći da ostave poruke saučešća.
Kurir.rs/Telegraf/Associated press