AMERIKA POTOPILA JOŠ JEDAN BROD U PACIFIKU: Ubijeno pet ljudi u vazdušnom napadu, sumnja se da su švercovali drogu
- To je jedan od više od 70 sličnih napada od početka drugog Trampovog mandata, u kojima je, prema medijima, poginulo više od 240 ljudi.
Američka vojska je potvrdila da je ubila pet ljudi na brodu za koji se sumnja da je švercovao drogu u vazdušnom napadu u istočnom Pacifiku.
Ovo je najnoviji u nizu sličnih napada u tom regionu, piše Gardijan.
Današnji napad jedan je od više od 70 takvih napada od početka drugog mandata Donalda Trampa kao predsednika, u kojima je, prema izveštajima medija, poginulo više od 240 ljudi.
Trampova administracija tvrdi da su ubijeni ljudi i njihovi brodovi bili umešani u šverc. Sam Tramp je izjavio da su Sjedinjene Države u oružanom sukobu sa latinoameričkim kartelima i opravdava napade kao neophodnu meru za zaustavljanje protoka droge u SAD.
Vlada, međutim, nije ponudila čvrste dokaze koji bi potkrepili ove tvrdnje, što pokreće pitanje legalnosti takvih operacija.
Pravni stručnjaci i grupe za ljudska prava smatraju da bi se napadi mogli okarakterisati kao vansudska ubistva. Oni ističu da su mete bili civili koji nisu predstavljali direktnu pretnju Sjedinjenim Državama.
Kurir.rs/Gardijan