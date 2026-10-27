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Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u utorak da će poštovati rezultate međuizbora koji se održavaju sledeće nedelje, "ako izbori budu pošteni", u trenutku kada među demokratama raste zabrinutost zbog njegove retorike uoči glasanja.

Donald Tramp je to rekao u vojnoj bazi Endruz, pre polaska na predizborni skup u Teksasu.

Dan ranije, Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social upozorio da "pažljivo prati" mogućnost izborne prevare na izborima za Senat u Minesoti, gde se vodi jedna od neizvesnijih izbornih trka ovog ciklusa.

- Hajde da svi podržimo Mišel Tafoju u Minesoti. Vodi odličnu kampanju. Ne dozvolite im da manipulišu glasovima nakon završetka izbora. Savezna vlada će pažljivo pratiti situaciju. Jedini način na koji ona može da izgubi jeste da oni varaju i manipulišu glasačkim listićima dok budu pristizali - napisao je Tramp.

Ove izjave izazvale su brzu reakciju demokrata u Minesoti. Među njima je bila i senatorka Tina Smit, koja je optužila predsednika da „priprema teren“ za „krađu“ izbora.

- On očigledno priprema teren za krađu izbora ako njegov izabrani kandidat ne pobedi... Minesota neće blagonaklono gledati na prikrivene pretnje čoveka kojeg smo odbacili tri puta, a uskoro ćemo i četvrti put - napisala je Smit na društvenoj mreži Iks.

U međuvremenu, Ministarstvo pravde SAD podnelo je tokom vikenda tužbu u kojoj traži da se ospore rezultati izbora za Senat na Aljasci ukoliko aktuelni senator Den Salivan, republikanac, izgubi trku za reizbor. Ministarstvo optužuje drugog kandidata u toj trci, koji se takođe zove Den Dž. Salivan, da se kandidovao sa namerom da zbuni birače.

Ministar pravde Tod Blanš odlučno je branio tužbu tokom burnog intervjua za CNN u nedelju.

- Ono što je Tramp više puta ponovio jeste da, prema njegovom mišljenju, ovo nije poštena borba, jer se na glasačkom listiću nalazi čovek sa istim imenom kao aktuelni senator, koji je pritom republikanac. Moglo bi da bude reči o krivičnom delu. Ali prava nepravda je u tome što će birači na Aljasci biti zbunjeni i što se njihov glas neće čuti - rekao je Blanš za tu televiziju.