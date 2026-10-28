Slušaj vest

Zemlje članice Evropske unije odbacile su ideju da se Kanadi ponudi "pridruženo članstvo" u EU, i zalažu se za terminologiju "nikad bliže saradnje", preneo je danas Politiko.

Taj portal navodi, na osnovu dokumenta u koji je imao uvid, da se grupa zemalja, koja uključuje Nemačku, Italiju, Grčku i Francusku usprotivile tome da se koristi termin "pridruženo članstvo" u zajedničkom saopštenju koje će biti izdato nakon predstojećeg samita EU-Kanada u Montrealu.

Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

U poslednjoj verziji dokumenta deklaracije koja će biti objavljena, EU i Kanada će raditi na "uspostavljanju još bliskijih veza, kao i na definisanju koncepta sve tešnjeg povezivanja Kanade sa EU, pri čemu se to neće izjednačavati sa punopravnim članstvom".

Ta verzija dokumenta još nije odobrena, a zemlje članice imaju rok do večeras u 18 časova da iznesu eventualne primedbe.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen prvobitno je predložila "pridruženo članstvo" za Kanadu tokom svog govora o stanju EU u septembru.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaBRITANIJA SPREMA MILIJARDE ZA UKRAJINU! London najavio ogromnu pomoć Kijevu, poznato koliko novca stiže 2027. godine!
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
PlanetaKAJA KALAS POSLALA ZLOSLUTNO UPOZORENJE IZ PARIZA! Šefica evropske diplomatije otkrila šta čeka Ukrajinu
Kaja Kalas
PlanetaSPREMA SE NAJVEĆI POTRES U BRISELU U POSLEDNJIH 20 GODINA! Fon der Lajen planira veliku reformu, evo šta bi sve moglo da se promeni
Ursula fon der Lajen (1).jpg
PlanetaEVROPSKA UNIJA POKUŠAVA DA PROMENI STAV AMERIKE: Brisel nastoji da se uključi u pregovore o Ukrajini
shutterstock-168112940.jpg