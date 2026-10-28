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Zemlje članice Evropske unije odbacile su ideju da se Kanadi ponudi "pridruženo članstvo" u EU, i zalažu se za terminologiju "nikad bliže saradnje", preneo je danas Politiko.

Taj portal navodi, na osnovu dokumenta u koji je imao uvid, da se grupa zemalja, koja uključuje Nemačku, Italiju, Grčku i Francusku usprotivile tome da se koristi termin "pridruženo članstvo" u zajedničkom saopštenju koje će biti izdato nakon predstojećeg samita EU-Kanada u Montrealu.

1/3 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

U poslednjoj verziji dokumenta deklaracije koja će biti objavljena, EU i Kanada će raditi na "uspostavljanju još bliskijih veza, kao i na definisanju koncepta sve tešnjeg povezivanja Kanade sa EU, pri čemu se to neće izjednačavati sa punopravnim članstvom".

Ta verzija dokumenta još nije odobrena, a zemlje članice imaju rok do večeras u 18 časova da iznesu eventualne primedbe.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen prvobitno je predložila "pridruženo članstvo" za Kanadu tokom svog govora o stanju EU u septembru.