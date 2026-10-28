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Novi detalji istrage katastrofalnog sudara dva brza voza u španskoj provinciji Toledo, u kojem je poginulo najmanje 68 ljudi, otvaraju ozbiljna pitanja o postupanju železničkog kontrolnog centra. Iako je automatski bezbednosni sistem nakon kompjuterskog kvara pravilno zaustavio sve vozove na ugroženoj deonici, dispečer je potom dozvolio nastavak vožnje, što je prethodilo tragediji.

Prema rekonstrukciji koju je objavio španski list AS, bezbednosni sistem je u prvom trenutku funkcionisao upravo onako kako je predviđeno. Međutim, problem je nastao kada je upravljanje saobraćajem preuzeo čovek, uprkos tome što je kontrolni centar raspolagao informacijama o zaustavljenim kompozicijama.

Istražitelji ovakav postupak ocenjuju kao "neshvatljiv", dok španski ministar saobraćaja Oskar Puente odluku da se jednom od vozova dozvoli nastavak putovanja bez ograničenja brzine opisuje kao "neobjašnjivu".

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministar otkrio ključne detalje nesreće u Španiji

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da je katastrofalnom sudaru dva brza voza prethodila "neobjašnjiva" odluka centralnog centra za upravljanje železničkim saobraćajem, doneta nakon otkazivanja bezbednosnog sistema. On je naglasio da mašinovođe nisu odgovorne za nesreću.

Prema njegovim rečima, oko 8.30 časova došlo je do kompjuterskog kvara koji je onesposobio bezbednosni sistem na deonici pruge dugoj 63 kilometra. Automatska zaštita odmah je reagovala i zaustavila sve vozove koji su se nalazili na tom području.

Međutim, uprkos tome što je sistem naložio zaustavljanje saobraćaja, kontrolni centar izdao je naređenje vozu španske nacionalne železničke kompanije RENFE da nastavi putovanje, bez ikakvog ograničenja brzine.

Samo 17 minuta kasnije, u 8.53 časova, taj voz udario je u zaustavljenu kompoziciju kompanije IRYO.

Puente je objasnio da voz RENFE-a nije smeo da dobije dozvolu za nastavak putovanja jer je na toj deonici i dalje bio aktivan signal za obavezno zaustavljanje.

Čak i da je kontrolni centar odobrio njegovo kretanje, morao je da naloži vožnju smanjenom brzinom, kako bi mašinovođa mogao blagovremeno da reaguje na eventualnu prepreku.

Ministar je dodao da stručne službe još analiziraju podatke kako bi utvrdile tačnu brzinu kojom se kompozicija kretala u trenutku sudara. Na toj deonici maksimalna dozvoljena brzina iznosila je 200 kilometara na čas.

"Ne pripisujem nikome odgovornost, samo iznosim činjenice", poručio je Puente.

Istraga je sada usmerena na postupanje kontrolnog centra i okolnosti pod kojima je, nakon pravilne reakcije automatskog bezbednosnog sistema, izdata dozvola za nastavak vožnje.

Automatski sistem zaustavio šest vozova, a onda je kontrolu preuzeo dispečer

Prema pisanju lista AS, sve je počelo oko 8.30 časova, kada je otkazao kompjuterski bezbednosni sistem LZB, koji nadzire brzinu, položaj i bezbedno rastojanje između vozova.

Sistem je odmah reagovao i automatski zaustavio svih šest kompozicija koje su se nalazile u pogođenoj zoni, po tri iz svakog smera.

Time je u prvom trenutku sprečena mogućnost sudara, jer je automatska zaštita zaustavila železnički saobraćaj čim je registrovan problem.

Međutim, prema bezbednosnim procedurama, u slučaju otkazivanja automatskog sistema upravljanje saobraćajem preuzima operater u kontrolnom centru, uz nadzor drugog kontrolora.

Upravo u toj fazi, prema dostupnim informacijama, dogodio se ključni propust.

Na monitorima u komandnom centru bili su prikazani položaji vozova, uključujući i kompoziciju koja je stajala na pruzi. Uprkos tome, jednom od vozova izdata je dozvola da nastavi putovanje bez odgovarajućeg ograničenja brzine.

Prema izvorima iz španske vlade, dispečer koji je učestvovao u donošenju spornih odluka nalazi se u komandnom centru u prisustvu advokata i pruža mu se psihološka pomoć zbog težine situacije.

Sve komande izdate tokom kritičnog perioda zabeležene su u audio-zapisima i pisanim protokolima. Nadležne stručne službe već su pregledale dokumentaciju i preslušale snimke, a prvi nalazi ukazuju na ozbiljne nepravilnosti u postupanju.

Prema rekonstrukciji lista AS, kontrolni centar na madridskoj stanici Atoča u 8.36 časova dozvolio je vozu AVE 2080 kompanije Renfe da nastavi putovanje, iako je na pruzi i dalje bio aktivan crveni signal koji je nalagao zaustavljanje.

Kompozicija je zatim prešla približno 25 kilometara, krećući se brzinom od oko 200 kilometara na čas.

U 8.53 časova udarila je u zadnji deo voza Iryo 6076, koji je stajao na istoj pruzi.

Silina sudara dovela je do iskliznuća više vagona iz šina i velikih oštećenja železničke infrastrukture.

Najmanje 68 mrtvih, spasilačke ekipe pretražuju olupine

Prema podacima regionalnih vlasti Kastilje-La Manče, u nesreći je poginulo najmanje 68 osoba, dok je još 58 ljudi hospitalizovano, prenosi agencija Asošiejted pres (AP).

Spasilačke ekipe nastavile su da pretražuju uništene vagone u potrazi za preživelima i telima stradalih.

U dva voza nalazila su se ukupno 544 putnika, od kojih 397 u kompoziciji kompanije Renfe i 147 u vozu kompanije Iryo.

Putnici su opisali snažan udar, prevrtanje prtljaga i delove unutrašnjosti vagona koji su leteli kroz vazduh.

Jedan od putnika voza Renfe, Ignasio Relanjo, izjavio je za špansku televiziju TVE da je kompozicija najpre nakratko stala, zatim nastavila putovanje i ubrzo potom doživela sudar.

"Osetili smo kako voz naglo usporava, a zatim je usledio udar. Vagon se nagnuo na jednu stranu, kao da će se prevrnuti. Udario sam nos, sve je letelo, prtljag, mobilni telefoni. Sve se treslo", ispričao je Relanjo.

Železnički saobraćaj između Madrida, Sijudad Reala i Andaluzije obustavljen je nakon nesreće.

Ovo je druga velika železnička tragedija u Španiji od početka godine. U januaru je u sudaru dva brza voza na jugu zemlje poginulo 46 ljudi.