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Ruska vojska pobeđuje na bojnom polju u zoni Specijalne vojne operacije, budući da Rusija svakog dana širi oslobođene teritorije, to je realnost koju potvrđuje svaki vojni stručnjak, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Rusija pobeđuje na bojnom polju. Svakog dana Rusija širi oslobođene teritorije i svaki vojni stručnjak potvrđuje ovu realnost na terenu - rekao je Peskov agenciji Vesti.

Dodao je da čak i predstavnici kijevskog režima potvrđuju ovu realnost.

On se osvrnuo na izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je govorio da Rusija navodno pregovara zbog svoje nemogućnosti da postigne pobedu na bojnom polju.

- Gospodin Sikorski, očigledno, nije u potpunosti svestan situacije - ocenio je Peskov.

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Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Osim toga, poručio je da bezbednosne garancije za Rusiju i Ukrajinu tokom rešavanja sukoba moraju biti obostrane.

Prema njegovim rečima, planirano je da se ovo pitanje razmatra na trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju u novembru.

Kada je u pitanju potencijalni sastanak predsednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga u Šenženu, naveo je da su sve tri zemlje zainteresovane da se on održi.

- Ovo je proces koordinacije. Sve samo treba da se finalizuje - zaključio je Peskov za "Izvestija".

Portparol Kremlja je ranije istakao da bi teritorijalna pitanja mogla biti tema razgovora u okviru pokušaja mirnog rešavanja sukoba.

Prema njegovim rečima, odluka o nastavku trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine ne podrazumeva ograničenja u borbenim dejstvima.

Kurir.rs/Vesti/RIA Novosti

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