"RAMA, PODNESI OSTAVKU": Studenti u Tirani nastavili proteste, krenuli u protestni marš ka zgradi vlade
- Studenti u Tirani nastavili su proteste 16. dan zaredom, okupljanjem ispred Ministarstva prosvete i maršem ka zgradi vlade i fakultetima.
- Uz poruke 'Rama, podnesi ostavku' i 'Bez mladih nema Albanije', pozvali su kolege da bojkotuju nastavu i pridruže se protestu.
Studenti u Tirani nastavili su danas proteste 16. dan zaredom,okupljanjem ispred Ministarstva prosvete, posle čega su krenuli u protestni marš ka zgradi vlade i pojedinim fakultetima, pozivajući kolege da im se pridruže, javljaju albanski mediji.
Uz povike "Bez mladih nema Albanije", "Rama, podnesi ostavku" i "Revolucija", demonstranti su izrazili protivljenje vladi i političkoj klasi i pozvali studente drugih fakulteta da se uključe u protest i bojkotuju nastavu, prenosi Albanian post.
Nakon okupljanja ispred Ministarstva prosvete, studenti su krenuli ka zgradi vlade, a zatim su se uputili ka Ekonomskom fakultetu, gde su pozvali studente da im se pridruže i obustave nastavu.
Protestna povorka potom je nastavila ka Pravnom fakultetu, sa ciljem da se protest proširi i na druge fakultete Univerziteta u Tirani.
Tokom marša kroz albansku prestonicu, studenti su se zaustavili i kod Direkcije policije i kružnog toka Zogu i Zi, nakon čega su se vratili ispred Ministarstva prosvete.
Protestu se pridružilo i nekoliko profesora, među njima Lush Susaj, koji je kritikovao političku klasu zbog stanja u zemlji i njenog uticaja na perspektivu mladih.
Studentski protesti traju duže od dve nedelje, a demonstranti su na ranijim skupovima odbili poziv premijera Edija Rame na dijalog.
I 16. dana protesta, studenti su nastojali da povećaju broj učesnika pozivima kolegama sa drugih fakulteta da im se pridruže.
Kurir.rs/Albanian post