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Studenti u Tirani nastavili su danas proteste 16. dan zaredom,okupljanjem ispred Ministarstva prosvete, posle čega su krenuli u protestni marš ka zgradi vlade i pojedinim fakultetima, pozivajući kolege da im se pridruže, javljaju albanski mediji.

Uz povike "Bez mladih nema Albanije", "Rama, podnesi ostavku" i "Revolucija", demonstranti su izrazili protivljenje vladi i političkoj klasi i pozvali studente drugih fakulteta da se uključe u protest i bojkotuju nastavu, prenosi Albanian post.

Nakon okupljanja ispred Ministarstva prosvete, studenti su krenuli ka zgradi vlade, a zatim su se uputili ka Ekonomskom fakultetu, gde su pozvali studente da im se pridruže i obustave nastavu.

Protestna povorka potom je nastavila ka Pravnom fakultetu, sa ciljem da se protest proširi i na druge fakultete Univerziteta u Tirani.

Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom marša kroz albansku prestonicu, studenti su se zaustavili i kod Direkcije policije i kružnog toka Zogu i Zi, nakon čega su se vratili ispred Ministarstva prosvete.

Protestu se pridružilo i nekoliko profesora, među njima Lush Susaj, koji je kritikovao političku klasu zbog stanja u zemlji i njenog uticaja na perspektivu mladih.

Studentski protesti traju duže od dve nedelje, a demonstranti su na ranijim skupovima odbili poziv premijera Edija Rame na dijalog.

I 16. dana protesta, studenti su nastojali da povećaju broj učesnika pozivima kolegama sa drugih fakulteta da im se pridruže.

Kurir.rs/Albanian post

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