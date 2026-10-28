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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je Teheran i dalje u bliskom kontaktu s posrednicima kako bi razmotrio predloge za sprovođenje iranskog plana čiji je cilj okončanje rata na Bliskom istoku.

Arakči je rekao da Iran i dalje pruža šansu diplomatiji i ocenio da bi sedmodnevni plan koji je predložio Teheran mogao da bude sproveden za manje od nedelju dana, ukoliko se primeni.

On je ranije izjavio da bi, prema tom predlogu, Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren ukoliko se ispune određeni uslovi.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je taj predlog, što je dovelo do nastavka posredničkih napora Katara.

Abas Arakči Foto: EPA Tatyana Makeyeva Pool

Sedmodnevni plan Irana za okončanje rata trebalo bi da predstavlja okvir za diplomatske pregovore, a nijme je predviđeno da se od 1. do 5. dana zaustave borbe na više frontova, uključujući Liban, kao i konkretni potezi Sjedinjenih Američkih Država u vezi s pomorskom blokadom iranskih luka, sankcijama na iransku naftu i zamrznutom iranskom imovinom.

Planom je predviđeno da 6. dana bude ponovo otvoren Ormuski moreuz, a Iran bi omogućio obnovu normalnog pomorskog saobraćaja kroz taj strateški prolaz.

Takođe je planom predviđeno da 7. dana počnu pregovori o konačnom sporazumu, a SAD i Iran trebalo bi da započnu pregovore o dugoročnom rešenju, uključujući iranski nuklearni program.