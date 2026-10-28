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Brazilski senator Flavio Bolsonaro i njegova porodica stigli su danas u Majami, pošto je odbio da postupi po nalogu Vrhovnog suda Brazila i preda pasoše, a američke vlasti najavile su da će im izdati ulazne vize.

Bolsonaro, koji je u nedelju izgubio predsedničke izbore od aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, napustio je Brazil pod velom tajnosti nakon sudskog naloga izdatog u okviru istrage o pranju novca, u kojoj negira bilo kakvu krivicu, prenosi Rojters.

Flavio Bolsonaro je sa suprugom i dve ćerke najpre otputovao u Argentinu, odakle su privatnim avionom stigli u ekvadorski grad Gvajakil, a potom otputovali u Majami.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da će odobriti Bolsonaru dolazak u Sjedinjene Američke Države, nakon što je Stejt department saopštio da će njegovoj porodici izdati ulazne vize.

Tramp je ranije tvrdio da je Flaviov otac, bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro, bio žrtva političkog progona u Brazilu.

Bolsonaro, koji gubi imunitet od krivičnog gonjenja po isteku senatorskog mandata u februaru, u ponedeljak je rekao da nema nameru da napusti zemlju.

"Nikada nisam razmišljao o odlasku iz zemlje. Predaću pasoše i braniću se od ove farse, koja je očigledan pokušaj da me zastraše", rekao je on.

Žair Bolsonaro je, takođe, napustio Brazil 2022. godine, nakon što je odbio da prizna izborni poraz od Luiza Inasija Lule da Silve.

Kasnije se vratio u zemlju, gde je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što su njegove pristalice upale u državne institucije u Braziliji.