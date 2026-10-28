Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o tursko-američkim bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopšteno je danas iz Erdoganovog kabineta.

Tokom sastanka, Erdogan je izjavio da će nastaviti da radi na razvoju odnosa između Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koji će sledeće godine proslaviti 100. godišnjicu, i na ubrzavanju saradnje u svim oblastima, prenosi Anadolija.

Erdogan je izjavio da, kao član Zajedničkog odbrambenog saveza Meke, pažljivo prati dešavanja u Ormuskom moreuzu i Jemenu i da se trudi da reši problem diplomatskim putem.

On je dodao da je Turska spremna da podrži napore za oživljavanje diplomatskog procesa između Ukrajine i Rusije i okončanje rata na taj način.

Kako je saopšteno, Tramp je čestitao Erdoganu i turskom narodu Dan Republike, koji Turska slavi 29. oktobra.

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustitePlanetaRUSIJA POSTAVILA USLOV TURSKOJ: Ankara može da proda S-400, ali Moskva traži jednu ključnu garanciju! Ovo su četiri moguća rešenja problema
F-35, raketni sistem S-400, Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan.
PlanetaNA POMOLU NOVI KRVAVI RAT? Dve moćne armije u ozbiljnom klinču, sudariće se na dobro poznatom "POLIGONU" gde su i najveći PALI? Pljušte provokacije s obe strane
syria.jpg
PlanetaNETANJAHU SE ŽALIO TRAMPU NA ERDOGANA: Izraelski premijer tokom telefonskog razgovora sa šefom Bele kuće "ukazao na ozbiljnost izjava predsednika Turske" (FOTO)
Donald Tramp Tajip Erdogan Netanajahu.jpg
PlanetaERDOGAN: Turska spremna da preuzme veću odgovornost u okviru NATO
profimedia-1115093768.jpg
PlanetaKURIR NA NATO SAMITU U ANKARI: Posle Trampovih oštrih poruka, šta donosi završnica samita?
524075_260708.01_45_53_20.Still001.jpg
PlanetaČEKA SE OBRAĆANJE TRAMPA, ZA NOVI NAPAD NA IRAN IMA PODRŠKU GENSEKA NATO! Sve dogovoreno tokom Erdoganove večere; Rute: Vazdušni udari apsolutno neophodni
Mark Rutte.jpg