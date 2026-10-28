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Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o tursko-američkim bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopšteno je danas iz Erdoganovog kabineta.

Tokom sastanka, Erdogan je izjavio da će nastaviti da radi na razvoju odnosa između Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koji će sledeće godine proslaviti 100. godišnjicu, i na ubrzavanju saradnje u svim oblastima, prenosi Anadolija.

Erdogan je izjavio da, kao član Zajedničkog odbrambenog saveza Meke, pažljivo prati dešavanja u Ormuskom moreuzu i Jemenu i da se trudi da reši problem diplomatskim putem.

On je dodao da je Turska spremna da podrži napore za oživljavanje diplomatskog procesa između Ukrajine i Rusije i okončanje rata na taj način.

Kako je saopšteno, Tramp je čestitao Erdoganu i turskom narodu Dan Republike, koji Turska slavi 29. oktobra.