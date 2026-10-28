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Trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država biće održani posle 4. novembra, a tačan datum još nije određen, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

On je negirao navode da bi pregovori mogli da se održe 4. novembra, preneo je TASS.

"Još nismo poslali nikakve signale. Razmatramo to", naveo je Ušakov.

Rekao je da će datum biti uskoro određen, ali da je jasno da će biti posle 4. novembra.

Ušakov je prethodno danas rekao da će trilateralni pregovori između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD biti održani bez učešća Evropljana, što je dogovoreno sa američkom stranom.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

"Dogovorili smo se da će se trilateralni pregovori nastaviti sa predstavnicima Rusije, Ukrajine i SAD. Evropljani mogu da dođu ako kupe karte, ali ih niko neće pozvati za pregovarački sto", rekao je Ušakov, prenosi Interfaks.

On je negirao da je učešće predstavnika EU bilo razmatrano tokom nedavnog telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije danas izrazio nadu da će u prvoj polovini novembra, nakon izbora na sredini termina za američki Kongres, održati trilateralni sastanak sa predstavnicima Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju, navodeći da do njega može da dođe već 10. novembra.

To će biti prvi direktni pregovori nakon što je Tramp ukinuo pojedine sankcije Rusiji zbog kupovine ruskog goriva.