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Došlo je do intervencije policije i upotrebe biber-spreja protiv pojedinih učesnika protesta ispred zgrade Ministarstva saobraćaja u Madridu koji je nastao zbog strašnog sudara vozova u Andaluziji u kome je poginulo najmanje 68 osoba.

Ministar Oskar Puente je isključio mogućnost podnošenja ostavke, dok sindikat UGT dovodi u pitanje to što on ukazuje na zaposlene u kompaniji Adif pre nego što je istraga završena, piše Democrata.es.

Policija je intervenisala protiv pojedinih učesnika okupljanja ispred Ministarstva saobraćaja u Madridu, prenosi "El Confidencial". Prema navodima ovog medija, neki od okupljenih poprskani su biber-sprejem, dok je interventna policija odvojila jednu grupu od ostatka prisutnih.

Okupljanje je održano na dan obeležen železničkom nesrećom kod Urde i obraćanjem ministra saobraćaja Oskara Puentea, koji je isključio mogućnost ostavke. Kritike na račun njegovog postupanja uputio je i sindikat UGT, koji zahteva da se istraže sve okolnosti nesreće, bez preuranjenog pripisivanja odgovornosti pojedincima.

Prema informacijama koje je objavio "El Confidencial", policajci su formirali kordon i tokom napetih trenutaka odvojili nekoliko osoba od ostatka okupljenih.

Za sada se poznate činjenice svode na intervenciju ispred zgrade Ministarstva. Nema dovoljno informacija da bi se nasilno ponašanje pripisalo svim učesnicima okupljanja niti da bi se utvrdilo ko su bili organizatori.