Slušaj vest

Do sudara je došlo oko 8.53 časova, kada je brzi voz AVE kompanije Renfe, koji je saobraćao od Madrida ka Sevilji, udario u voz Iryo koji je stajao na pruzi. U oba voza nalazilo se više od 500 putnika, a pojedini vagoni iskliznuli su iz šina i survali se niz nasip, piše El Pais.

Tri ključna audio-snimka iz tragedije, dva razgovora između mašinovođe zaustavljenog voza Iryo i dispečera u kontrolnom centru Atoča, kao i jedan razgovor mašinovođe voza AVE koji je dolazio iza njega sa istim dispečerom, jasno ukazuju na greške koje su napravljene.

Dispečer je mašinovođi voza AVE, koji se nalazio 25 kilometara iza voza Iryo, naredio da nastavi "redovnu vožnju", umesto da nastavi vožnju "na vidik", kako je predviđao protokol, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na čas. Mašinovođa voza Iryo takođe je dobila istu naredbu da nastavi "redovnu vožnju", ali je sedam minuta kasnije pozvala dispečera i rekla da i dalje stoji jer ne može da pokrene voz. Uprkos tome, niko nije upozorio mašinovođu voza AVE da mora da koči, čak ni tada, samo pet minuta pre tragedije.

Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ključni audio-snimak razgovora između kontrolnog centra Atoča i mašinovođe voza AVE traje duže od pet minuta. Na početku je razgovor veoma konfuzan, a čuje se da dispečer ima mnogo nedoumica. Ipak, razgovor se završava jasnom naredbom koja, prema tvrdnjama španske vlade, očigledno krši protokol i predstavlja jedan od uzroka nesreće: vozu je naređeno da nastavi redovnu vožnju, iako još nije bilo potvrđeno da se voz ispred njega dovoljno udaljio, odnosno više od 30 kilometara, kako bi se izbegao sudar.

Na kraju razgovora, dvojica muškaraca sastavljaju neku vrstu zapisnika o naredbama koje mašinovođa dobija, kako bi bilo jasno da su obojica razumela isto.

Razgovor između kontrolnog centra Atoča i mašinovođe voza AVE:

- Kontrolni centar Atoča mašinovođi voza broj 2080.

- Da.

- U 8.36.

- Da.

- Mašinovođa voza broj 2080. Isključite i ponovo uključite LZB sistem. Nastavite vožnju. Zatim nastavite vožnju uz primenu sistema BSL, normalnom brzinom.

Normalnom brzinom?

- Da.

Upravo je to, prema navodima španske vlade, bila prva velika greška: narediti vozu AVE da nastavi vožnju u 8.36, a da prethodno nije provereno da li se voz Iryo udaljava. Uz to, vozu je naređeno da nastavi redovnom brzinom, bez bezbednosnog protokola koji podrazumeva vožnju "na vidik" i koji je možda mogao da spreči nesreću.

Druga dva audio-snimka ukazuju na još dve greške, budući da je mašinovođa voza Iryo obavestila dispečera da i dalje stoji jer nije uspela da pokrene voz, iako je prethodno dobila dozvolu za nastavak vožnje.

Prvi poziv iz voza Iryo u 8.41

Dobro jutro, Atoča. Došlo je do gubitka prenosa dok sam se kretala u BZL. Sledeći voz treba da ide na 113, brzinom većom od 200. Međutim, nisam uspostavila vezu. Stojim kod ulaznog signala za Urdu.

Nakon nekoliko nejasnih poruka, dispečer se konačno pridržava protokola i priprema naredbe i zajednički zapisnik, kako bi bilo jasno da su ih oboje razumeli na isti način.

- U redu, samo trenutak. Ovde piše: mašinovođa voza broj 6076. Isključite i ponovo uključite...

- I ponovo uključite.

- Nastavite vožnju uz primenu sistema BFL, normalnom brzinom.

Dispečer je, dakle, ponovo izdao naredbu da se nastavi redovna vožnja, ovog puta mašinovođi voza Iryo. To je učinio četiri minuta nakon što je istu naredbu izdao mašinovođi voza AVE, iako se Iryo nalazio ispred njega i bio veoma blizu.

Međutim, treća poruka još je zbunjujuća, a možda i najvažnija, jer je tragedija u tom trenutku još mogla da bude sprečena. Mašinovođa voza Iryo pozvala je kontrolni centar i rekla da ne može da pokrene voz, ali dispečer, po svemu sudeći, nije preduzeo odlučnu meru niti je upozorio mašinovođu voza AVE da se zaustavi, iako je još bilo vremena za to.

Mašinovođa: Voz mi ne dozvoljava da proverim sistem LZB. Zbog toga i dalje stojim ispred ulaznog signala.

Dispečer: U redu. Je li tako? Onda ništa, nastavite čim budete mogli. Ako budete imali problem, ponovo nas pozovite.

Mašinovođa: U redu, važi. Javiću vam.

Nakon toga počinje interni razgovor koji ukazuje na određeni haos u kontrolnom centru.

"Stvarno, čoveče. Stvarno. Voz 6071 ima problema sa opremom. Kreće se dok se ne zaustavi. Imao je ograničenje na 40 da nastavi po BSL-u. Nismo promenili. Samo trenutak".

Pet minuta nakon ovog razgovora došlo je do smrtonosnog sudara voza AVE sa vozom Iryo, a da, po svemu sudeći, niko nije bio svestan da se tragedija približava.