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Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da su iranske izjave da komercijalni brodovi nailaze na morske mine u Ormuskom moreuzu "lažne".

U objavi na platformi X CENTCOM navodi da su mediji pod kontrolom Irana izveštavali o takvim tvrdnjama "tokom poslednjih dana i nedelja".

"Tokom poslednjih dana i nedelja, mediji pod kontrolom Irana izveštavali su o iranskim tvrdnjama da komercijalni brodovi nailaze na morske mine dok prolaze kroz Ormuski moreuz.

Ove tvrdnje su netačne. Sve međunarodno priznate primarne tranzitne rute kroz Ormuski moreuz očišćene u od morskih mina od strane američkih snaga i takvo stanje je ostalo", navodi se u saopštenju.

CENTCOM dodaje da je "hiljade komercijalnih brodova bezbedno koristilo tranzitne trase i nastavljaju da ih koriste i danas".

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je 17. oktobra da su se dva tankera za naftu, od kojih je svaki prevozio oko dva miliona barela sirove nafte, zapalila nakon što su naišla na mine dok su pokušavali da prođu kroz moreuz nedozvoljenom rutom.