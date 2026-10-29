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Pritvor za bivšeg kandidata na predsedničkim izborima u Rumuniji Kalina Đorđeskua produžen je za još 30 dana, odlučio je večeras Apelacioni sud u Bukureštu.

Sudije su time prihvatile žalbu koju je podnela rumunska Direkcija za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) na prvostepenu odluku o stavljanju Đorđeskua pod sudsku kontrolu u slučaju u kojem je optužen za prevaru biznismena za preko milion evra, prenosi portal Digi24.

Kako je saopšteno, sud je odbio žalbu Đorđeskua, a odluka koja je doneta je konačna.

"Naređuje se produženje mere preventivnog hapšenja u vezi sa okrivljenima, za period od 30 dana, od 29. oktobra 2026. do 27. novembra 2026. godine, zaključno sa tim datumom", odlučio je Apelacioni sud u Bukureštu.

1/9 Vidi galeriju Kalin Đorđesku Rumunija Foto: Kalin Đorđesku

Đorđesku se nalazi u pritvoru u okviru istrage u kojoj je osumnjičen da je prevario jednog preduzetnika za 1,1 milion evra.

Prema dokumentima iz predmeta, on je preduzetniku Razvanu Leu ponudio učešće u poslu koji je podrazumevao trgovinu plemenitim metalima, za koji je bio potreban kredit od šest miliona evra.

Đorđesku je navodno Leu preporučio da kontaktira svog saradnika od poverenja Jonela Rusena, koji ga je potom upoznao sa italijanskim državljaninom Masimilijanom Arenom, predstavnikom jedne švajcarske banke.

Kako bi dobio kredit, Leu je navodno zatraženo da uplati depozit od milion evra, od čega je 100.000 evra trebalo da bude iskorišćeno za finansiranje Đorđeskuove predsedničke kampanje.

Do realizacije kredita nije došlo, a Leu je zatražio povraćaj ukupno 1,1 miliona evra, ali novac nije dobio nazad.