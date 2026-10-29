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Sergej Sobjanjin, gradonačelnik Moskve, objavio je da je stotine ukrajinskih dronova ciljalo noćas glavni grad Rusije.

Kijev indipendent prenosi tvrdnju Sobjanjina da je 613 dronova lansirano ka ruskoj prestonici tokom protekle noći, od kojih je 231 navodno oboren dok su se približavali prestonici.

Navodi se da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) počele su da odbijaju napad nešto pre 22.30 časova po lokalnom vremenu, a napad je potrajao više sati.

Tokom noći, Sobjanjin je izveštavao o nekoliko talasa vazdušnih udara u koje su navodno bile uključene desetine dronova.

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Sergej Sobjanjin, gradonačelnik Moskve Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) uvela je ograničenja na letove na tri od četiri glavna aerodroma u regionu: Vnukovo, Domodedovo i Žukovski.

Vlasti nisu prijavile žrtve ili štetu, a Sobjanjin nije naveo nikakve konkretne mete napada.

- Službe za vanredne situacije rade na mestima udara - kazao je Sobjanjin.

(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

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