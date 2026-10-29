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Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je "istinskim genijem" Ilona Maska, američkog milijardera i prvog čoveka više tehnoloških kompanija, otkrivši i da su njih dvojica u "bliskom" kontaktu po pitanju satelitske tehnologije.

BBC navodi da je Putin to izjavio juče tokom samita Rusija-Afrika u Moskvi, tokom kojeg je govorio o projektu satelitskog interneta Rassvet, ruske verzije Maskovog Starlinka, koji ljudima omogućuje internet vezu putem satelita.

- On je genije, istinski genije. U bliskom smo kontaktu sa našim američkim partnerima, uključujući i gospodina Maska - kazao je Putin.

Starlink je deo Maskove kompanije "Spejseks".

Britanski medijski servis navodi da ova kompanija nije odgovorila na zahtev za komentar.

Starlink ima 13.000 satelita, Rassvet nekoliko desetina

Putin je rekao da je važno da Rusija bude u kontaktu sa Maskom kako se sateliti Rassvet i Starlink ne bi "ometali u orbiti".

- Mi i naši američki partneri ovo obostrano cenimo i uprkos svim političkim pitanjima, vredno radimo - rekao je.

Starlink je do sada lansirao oko 13.000 satelita.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Nasuprot tome, trenutno se u orbiti nalazi samo nekoliko desetina satelita Rassvet.

Ruska ambasada u Južnoj Africi je u sredu saopštila da je Rassvet "ruska alternativa Starlinku" i "predstavlja samo prve korake zemlje u ovoj oblasti".

- Rusija održava bliske kontakte sa SAD u vezi sa svemirom, uključujući i s Ilonom Maskom - napisala je ambasada.

BBC navodi da su Putinovi komentari o Rassvetu i Starlinku stigli u trenutku kada se čini da se SAD i Rusija zbližavaju, čak iako se približava peta godišnjica od početka Putinove invazije na Ukrajinu.

Problemi za Ukrajinu

Ukrajina se oslanjala na Starlinkov internet u nastojanjima da održi ruske snage na frontu na odstojanju.

1/14 Vidi galeriju Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, u Sankt Peterburgu Foto: Соловьева Кристина / Zuma Press / Profimedia

Međutim, ukrajinska vojska je prošle nedelje iznenada imala problema sa povezivanjem na Starlink, nakon čega je Mask priznao da je "Spejseks" to namerno uradio.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije ovog meseca rekao da je postigao sporazum sa Rusijom o uvozu dizela u SAD u nastojanju da snizi cene benzina koje su skočile zbog rata s Iranom.

Nakon toga je Tramp odustao od određenih sankcija protiv Rusije neposredno pre nego što su stupile na snagu.

1/11 Vidi galeriju Ilon Mask tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, AP Ben Curtis

Mask je rođen u Južnoj Africi, a kasnije je emigrirao u Kanadu pre nego što se nastanio u SAD.

Svi njegove kompanije, uključujući "Teslu" i "Spejseks", nalaze se u Americi, a većina posluje iz Kalifornije i Teksasa.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Milijarder koji povremeno dođe i do statusa bilionera jedan je od najavažnijih političkih saveznika i finansijera Trampa i drugih republikanskih političara.