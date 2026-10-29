"MASK JE ISTINSKI GENIJE" Putin u "bliskom" kontaktu s američkim milijarderom kako se sateliti Starlinka i ruskog Rassveta "ne bi ometali u orbiti"
Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je "istinskim genijem" Ilona Maska, američkog milijardera i prvog čoveka više tehnoloških kompanija, otkrivši i da su njih dvojica u "bliskom" kontaktu po pitanju satelitske tehnologije.
BBC navodi da je Putin to izjavio juče tokom samita Rusija-Afrika u Moskvi, tokom kojeg je govorio o projektu satelitskog interneta Rassvet, ruske verzije Maskovog Starlinka, koji ljudima omogućuje internet vezu putem satelita.
- On je genije, istinski genije. U bliskom smo kontaktu sa našim američkim partnerima, uključujući i gospodina Maska - kazao je Putin.
Starlink je deo Maskove kompanije "Spejseks".
Britanski medijski servis navodi da ova kompanija nije odgovorila na zahtev za komentar.
Starlink ima 13.000 satelita, Rassvet nekoliko desetina
Putin je rekao da je važno da Rusija bude u kontaktu sa Maskom kako se sateliti Rassvet i Starlink ne bi "ometali u orbiti".
- Mi i naši američki partneri ovo obostrano cenimo i uprkos svim političkim pitanjima, vredno radimo - rekao je.
Starlink je do sada lansirao oko 13.000 satelita.
Nasuprot tome, trenutno se u orbiti nalazi samo nekoliko desetina satelita Rassvet.
Ruska ambasada u Južnoj Africi je u sredu saopštila da je Rassvet "ruska alternativa Starlinku" i "predstavlja samo prve korake zemlje u ovoj oblasti".
- Rusija održava bliske kontakte sa SAD u vezi sa svemirom, uključujući i s Ilonom Maskom - napisala je ambasada.
BBC navodi da su Putinovi komentari o Rassvetu i Starlinku stigli u trenutku kada se čini da se SAD i Rusija zbližavaju, čak iako se približava peta godišnjica od početka Putinove invazije na Ukrajinu.
Problemi za Ukrajinu
Ukrajina se oslanjala na Starlinkov internet u nastojanjima da održi ruske snage na frontu na odstojanju.
Međutim, ukrajinska vojska je prošle nedelje iznenada imala problema sa povezivanjem na Starlink, nakon čega je Mask priznao da je "Spejseks" to namerno uradio.
Američki predsednik Donald Tramp je ranije ovog meseca rekao da je postigao sporazum sa Rusijom o uvozu dizela u SAD u nastojanju da snizi cene benzina koje su skočile zbog rata s Iranom.
Nakon toga je Tramp odustao od određenih sankcija protiv Rusije neposredno pre nego što su stupile na snagu.
Nedugo zatim, američki državljanin je pušten iz ruskog pritvora, a američki izaslanik Stiv Vitkof je Putina nazvao "humanitarcem" tokom sastanka sa predsednikom Rusije u Sankt Peterburgu.
Mask je rođen u Južnoj Africi, a kasnije je emigrirao u Kanadu pre nego što se nastanio u SAD.
Svi njegove kompanije, uključujući "Teslu" i "Spejseks", nalaze se u Americi, a većina posluje iz Kalifornije i Teksasa.
Milijarder koji povremeno dođe i do statusa bilionera jedan je od najavažnijih političkih saveznika i finansijera Trampa i drugih republikanskih političara.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)