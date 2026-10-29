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Bugarski mediji su objavili da je 18 članova posade kontejnerskog broda "Kontship džet" spaseno nakon što su tri pomorska drona pogodila brod u Crnom moru, oko 16 nautičkih milja od obale Bugarske.

Kako je preneo sajt Novinite, više od 20 kontejnera sa opasnim materijama palo je u more.

Prema navodima bugarskih vlasti, brod je pretrpeo tri proboja i još pluta, ali se veoma naginje.

Poreklo dronova nije utvrđeno.

Među kontejnerima koji plutaju morem nalaze se litijum-jonske baterije, kiseline, zapaljive tečnosti i druge opasne materije, zbog čega su vlasti upozorile pomorce na rizik za plovidbu.

Prva kontrola mora kod rta Kaliakra nije pokazala vidljive znake zagađenja, ali će biti uzeti uzorci vode radi laboratorijskih analiza.

Pomorski dron Foto: Printscreen/Telegram

U odvojenom incidentu, ostaci za koje se veruje da pripadaju ruskom dronu Geran pronađeni su na obali kod Careva.

Bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ostaci prikupljeni i prevezeni u pomorsku bazu.