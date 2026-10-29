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Kompanija Blumberg i dve firme sa Volstrita, "Susquehanna International Group" i "Jump Trading", pristale su da plaćaju između 60.000 i 100.000 dolara mesečno za brži pristup objavama američkog predsednika Donalda Trampa na platformi Truth Social, izjavili su izvori upoznati sa dogovorom.

Trampove objave dostupne 50 milisekundi ranije

Usluga Truth API omogućava pretplatnicima da Trampove objave dobiju oko 50 milisekundi brže nego što bi ih videli korisnici koji prate aplikaciju, što trgovačkim firmama može da da prednost na finansijskim tržištima, preneo je Rojters.

Kompanija "Trump Media and Technology Group" saopštila je da za ovu uslugu postoji značajna potražnja, odbacujući navode anonimnih izvora kao obmanjujuće.

U avgustu je kompanija objavila da je potpisala više od 10 ugovora sa klijentima, uglavnom trgovačkim firmama sa Volstrita, ali nije navela njihova imena.

Foto: Alex Brandon/AP

Kritike zbog mogućih pravnih i etičkih problema

Prodaja bržeg pristupa izazvala je kritike zbog mogućih pravnih i etičkih problema.

Demokratski senatori Elizabet Voren i Adam Šif zatražili su od Komisije za hartije od vrednosti SAD da ispita da li usluga krši zakone o hartijama od vrednosti.

Organizacije "Intercept Media" i "Freedom of the Press Foundation" podnele su tužbu protiv Trampa, tvrdeći da naplata pristupa može da naruši pravo javnosti na jednake uslove pristupa vladinim informacijama.

Trampov porodični fond poseduje 41 odsto akcija

Porodični fond predsednika poseduje 41 odsto akcija kompanije "Trump Media", dok je Tramp jedini korisnik fonda.