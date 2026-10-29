"BUDITE SPREMNI" Amerika poručila saveznicima na Bliskom istoku na mogući napad na Iran!
- Vašington upozorava i na mogućnost iranskog odgovora
- Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o napadima.
Američki zvaničnici su poručili nekoliko zemalja na Bliskom istoku i regionalnim saveznicima da budu spremni na moguća nova vojna dejstva protiv Irana nakon međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državamakoji se održavaju sledeće nedelje, kao i na mogućnost da Iran pokuša da uzvrati, prenosi Vol Strit Džornal (WSJ) pozivajući se na američke diplomatske izvore.
Iako američki predsednik Donald Trampjoš nije doneo konačnu odluku o tome da li će pokrenuti nove napade na Iran, on jeste u više navrata izjavio da razmatra mogućnost naređivanja novih vojnih akcija nakon što se završe međuizbori.
Prethodno je iranski ministar spoljnih poslovaAbas Aragči izjavio da je Teheran i dalje u bliskom kontaktu s posrednicima kako bi razmotrio predloge za sprovođenje iranskog plana čiji je cilj okončanje rata na Bliskom istoku, istakavši da Iran i dalje pruža šansu diplomatiji.
Ocenio je da bi sedmodnevni plan koji je predložio Teheran mogao da bude sproveden za manje od nedelju dana, ukoliko se primeni, i dodao da bi, prema tom predlogu, Ormuski moreuzmogao ponovo da bude otvoren ukoliko se ispune određeni uslovi.
(Kurir.rs/Tanjug)