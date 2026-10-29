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Američki zvaničnici su poručili nekoliko zemalja na Bliskom istoku i regionalnim saveznicima da budu spremni na moguća nova vojna dejstva protiv Irana nakon međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državamakoji se održavaju sledeće nedelje, kao i na mogućnost da Iran pokuša da uzvrati, prenosi Vol Strit Džornal (WSJ) pozivajući se na američke diplomatske izvore.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Iako američki predsednik Donald Trampjoš nije doneo konačnu odluku o tome da li će pokrenuti nove napade na Iran, on jeste u više navrata izjavio da razmatra mogućnost naređivanja novih vojnih akcija nakon što se završe međuizbori.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Prethodno je iranski ministar spoljnih poslovaAbas Aragči izjavio da je Teheran i dalje u bliskom kontaktu s posrednicima kako bi razmotrio predloge za sprovođenje iranskog plana čiji je cilj okončanje rata na Bliskom istoku, istakavši da Iran i dalje pruža šansu diplomatiji.

1/9 Vidi galeriju Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Ocenio je da bi sedmodnevni plan koji je predložio Teheran mogao da bude sproveden za manje od nedelju dana, ukoliko se primeni, i dodao da bi, prema tom predlogu, Ormuski moreuzmogao ponovo da bude otvoren ukoliko se ispune određeni uslovi.