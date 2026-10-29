Slušaj vest

Američki zvaničnici su poručili nekoliko zemalja na Bliskom istoku i regionalnim saveznicima da budu spremni na moguća nova vojna dejstva protiv Irana nakon međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državamakoji se održavaju sledeće nedelje, kao i na mogućnost da Iran pokuša da uzvrati, prenosi Vol Strit Džornal (WSJ) pozivajući se na američke diplomatske izvore.

Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Iako američki predsednik Donald Trampjoš nije doneo konačnu odluku o tome da li će pokrenuti nove napade na Iran, on jeste u više navrata izjavio da razmatra mogućnost naređivanja novih vojnih akcija nakon što se završe međuizbori.

Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Prethodno je iranski ministar spoljnih poslovaAbas Aragči izjavio da je Teheran i dalje u bliskom kontaktu s posrednicima kako bi razmotrio predloge za sprovođenje iranskog plana čiji je cilj okončanje rata na Bliskom istoku, istakavši da Iran i dalje pruža šansu diplomatiji.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Ocenio je da bi sedmodnevni plan koji je predložio Teheran mogao da bude sproveden za manje od nedelju dana, ukoliko se primeni, i dodao da bi, prema tom predlogu, Ormuski moreuzmogao ponovo da bude otvoren ukoliko se ispune određeni uslovi.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaAMERIČKA KOMANDA: Iranske tvrdnje da su tankeri naišli na mine u Ormuskom moreuzu su lažne
Ormuski moreuz Hormuz (4).jpg
PlanetaIRANSKI MINISTAR: Teheran u bliskom kontaktu s posrednicima u vezi sa planom za kraj rata
x08 AP Vahid Salemi.jpg
PlanetaSTIGAO NOVI PLAN ZA KRAJ RATA! Predlog ima sedam ključnih dana, Teheran pred važnom odlukom
Predsednik Amerika Donald Tramp iza koga je nuklearna bomba i zastava Irana.
PlanetaRUSI ŠALJU JOŠ LJUDI U IRAN, BIĆE IH 200! Povećaće broj radnika da ubrzaju izgradnju dva nova bloka u nuklearnoj elektrani Bušer (FOTO)
profimedia0616910912-buser-nuklearka.jpg