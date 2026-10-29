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Železnička nesreća koja je u blizini španskog grada Toleda odnela najmanje 68 ljudskih života, uz desetine povređenih putnika, otvorila je nova pitanja o načinu na koji vlada premijera Pedra Sančeza upravlja javnom infrastrukturom i to na mesec dana pred vanredne parlamentarne izbore.

Politiko navodi da uzrok jučerašnjeg sudara dva brza voza na pruzi Madrid-Sevilja još nije utvrđen.

Briselski sajt podseća da se ova katastrofa se dogodila manje od godinu dana nakon još jedne nesreće sa velikim brojem žrtava u blizini južnog španskog grada Adamuza.

Ta tragedija je pripisana lošem održavanju pruge i pojačala je fokus na špansku železničku mrežu i celokupno upravljanju javnim službama koje obavlja Sančezova levičarska vlada.

Poslednjih nedelja je izgledalo da je lider španskih socijalista uspeo da popravi imidž u javnosti u odnosu na konzervativnog lidera Narodne partije Alberta Nunjeza Feihoa, igrajući na kartu svoje harizme dok je kampanju usmeravao na pitanje stanovanja i druge socijalne teme uoči glasanja zakazanog za 29. novembar.

Međutim, sudar vozova koji se dogodio u sredu poremetilo je zamah koji je ostvario premijer i preusmerio pažnju na Sančezov dosadašnji učinak u javnim službama i upravljanju krizama, potkopavajući njegove tvrdnje da aktuelna vlada poboljšava živote običnih Španaca.

- Španija ima pravo da zna šta se dešava sa njenom infrastrukturom - kazao je Feiho juče, insistirajući da najnovija nesreća zahteva "neodložnu vladinu istragu, kao i sudsku, upotrebom svih raspoloživih resursa i bez mešanja (vlasti)".

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Desničarska opozicija, za koju ankete pokazuju da bi mogla da obezbedi parlamentarnu većinu i preuzme vlast nakon izbora, reagovala je na tragediju na različite načine.

Od poziva na "razboritost" do "DOSTA JE BILO"

Iako je Feiho u početku pozivao na "razboritost i poštovanje", njegova Narodna partija je kasnije pokazala konfrontacijski pristup, objavivši tvit koji je glasio: "DOSTA JE BILO".

Ultradesničarska stranka Voks odmah je krenula u napad, obećavajući da će vladu smatrati pravno odgovornom za nesreću i kriveći je za "degradaciju infrastrukture i institucija".

Politiko navodi da suprotstavljeni odgovori na nesreću ukazuju na način na koji bi dve stranke mogle da pokušaju da katastrofu pretvore u širu optužnicu protiv Sančezove vlade, pri čemu bi Narodna partija bila uzdržana kako bi se dopala biračima koji teže politikom centru, dok bi se Voks udvarao ultradesničarskim biračima eksplicitno napadajući administraciju u Madridu.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Obe stranke su ostavile otvorenu mogućnost uspostavljanja vladajuće koalicije ako rezultati izbora to učine neophodnim.

Ovo "menja priču" za Sančeza

Socijalistički poslanik, koji je insistirao na anonimnosti, kazao je briselskom mediju da ova nesreća "neizbežno preokreće kampanju i zadaje udarac Sančezu".

- Ona menja priču i prirodno je da će opozicija to da iskoristi, baš kao što su iskoristili nesreću u Adamuzu - dodao je poslanik.

Politiko navodi da će nesreća verovatno još više staviti rad vlade pod lupu javnosti, pošto pitanja vezana za bezbednost, pouzdanost i javne investicije prete da potkopaju poverenje u železničku mrežu koja se već dugo slavi kao simbol tehnološke transformacije Španije.

1/7 Vidi galeriju Španski parlament odbio dekrete o stanovanju koje je predložila vlada premijera Pedra Snčeza, mogući vanredni izbori Foto: J.J. Guillen/EFE

Brzi vozovi bili simbol moderne Španije

Kada su brzi vozovi počeli da saobraćaju u Španiji 1992. godine, taj način prevoza je, prema novinaru i analitičaru Ramonu Gonzalezu Ferizu, promenio način na koji Španci "vide sebe".

- Moćan simbol da Španija raste, integriše se u Evropu, uz modernu tehnologiju - kazao je Gonzalez Feriz, koji je pisao o mestu železnice u nacionalnom identitetu zemlje.

Ali, 2015. godine slika je počela da se menja.

- Iako je ekonomija ponovo počela da raste, ulaganja u transportnu infrastrukturu prestalao je da bude prioritet - rekao je on.

1/10 Vidi galeriju Neredi u Barseloni zbog stambene krize u Španiji Foto: MARTA PEREZ/EFE

Gonzalez Feriz je ocenio da propadanje železničke mreže odražava "slično propadanje drugih stvari koje su nekada dobro funkcionisale u Španiji", uključujući "električnu mrežu — Španija je pretrpela nacionalni nestanak struje u aprilu 2025. — ili zdravstveni sistem".

Nakon katastrofe u Adamuzu u januaru ove godine, Sančez je obećao da će "povratiti poverenje" u železničku mrežu.

1/7 Vidi galeriju Uspeli protesti u Španiji zbog prinudnog iseljenja iz stana Marikarmen Abaskal (87), starica s invaliditetom se vraća u dom u kojem je živela 70 godina Foto: SERGIO PEREZ/EFE, FERNANDO VILLAR/EFE

Ali, ankete pokazuju da je poverenje u španske železnice i dalje poljuljano i da je tragedija pomogla da se potkopa dugogodišnje uverenje Španca da, čak i usred političkih previranja, javne službe zemlje nastavljaju da funkcionišu.