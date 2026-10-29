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Nastavnica iz Sidneja, Tejla Li Brejli, osuđena je na 15 meseci zatvora zbog seksualnih krivičnih dela počinjenih nad dvojicom maloletnih učenika, prenosi australijski javni servis Ej-Bi-Si.

Brejli se pojavila pred Okružnim sudom u Paramati, gde je priznala krivicu po četiri optužbe povezane sa eksplicitnim delima nad dvojicom tinejdžera tokom 2024. godine, uključujući i krivična dela povezana sa slanjem i pribavljanjem materijala koji prikazuje polno zlostavljanje dece.

Sudija Elizabet Rajan izjavila je da je nastavnica zloupotrebila poverenje koje mora da postoji između nastavnika i učenika.

Tejla Li Brejli Foto: Facebook

- Ovakva krivična dela nanose ogromnu štetu poverenju koje mora da postoji između porodica i obrazovnog sistema - rekla je sudija.

Dodala je da je zatvorska kazna jedina odgovarajuća sankcija.

Brejli je prvi put uhapšena u avgustu 2024. godine, u školi u Sidneju, zbog sumnje na polni odnos i dodirivanje osobe koja je bila pod posebnom zaštitom zakona.

Nakon što je puštena uz kauciju, uhapšena je ponovo za manje od dve nedelje, kada su protiv nje podignute dodatne optužbe koje su se odnosile na drugog tinejdžera.

Tejla Li Brejli Foto: Facebook

Sud je saopštio da je nastavnica prva inicirala kontakt sa jednim od učenika.

Čitajući izveštaj psihologa dostavljen sudu, sudija Rajan navela je da je optuženoj dijagnostikovan bipolarni poremećaj i da je u vreme izvršenja dela verovatno prolazila kroz epizodu pojačane manije.

- U julu 2023. godine, gospođa Brejli napravila je strašne greške - rekla je sudija.

- Iskoristila je svoj položaj nastavnice da zloupotrebi poverenje dvoje mladih ljudi.

Brejli će imati pravo da podnese zahtev za uslovni otpust 24. aprila 2027. godine.