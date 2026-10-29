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Najmanje 13 osoba je poginulo, a pet je ranjeno u ruskom napadu na železničku stanicu u ukrajinskom gradu Dnjipro, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Aleksandar Ganža, šef Dnjipropetrovske oblasne vojne administracije, objavio je na Telegramu da je 13 ljudi poginulo u napadu na objekat transportne infrastrukture, dok povređenima medicinski radnici pružaju pomoć, preneo je Ukrinform.

Predsednik upravnog odbora železničke kompanije "Ukrzaliznicja" Aleksandar Percovski naveo je da je dron pogodio jedan od perona na kojem se nalazio voz broj 866 na liniji Dnjipro-Zaporožje.

U trenutku napada na peronu se nalazio veći broj ljudi.

Na snimcima objavljenih na društvenim mrežama vide se tela mrtvih koja leže na peronu.

(Kurir.rs/Tanjug)

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