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Kompanija OpenAIi njen izvršni direktor Sem Altman suočavaju se sa tužbom, podnetom ove nedelje, nakon što je ChatGPTnavodno napravio plan od 25 dana za postepeno ukidanje terapije kod 31-godišnje pacijentkinje koja ima epilepsiju.

Slučaj otvara pitanja o savetima veštačke inteligencije u vezi sa lekovima koji se izdaju na recept.

Kjun Van i Mejčin Sju tužili su kompaniju OpenAI i njenog direktora Altmana zbog smrti svoje ćerke Bouen Van, softverske inženjerke zaposlene u kompaniji Amazon, koja je bolovala od epilepsije od svoje 14. godine.

Tužba je podneta Višem sudu okruga San Francisko. Bouen je poslednju dozu lamotrigina, leka protiv epilepsije, uzela 10. februara, a prema navodima iz tužbe, preminula je 12. februara, dva dana pre nego što su je pronašli mrtvu.

Sudski veštak utvrdio je da je uzrok smrti bila iznenadna neočekivana smrt kod epilepsije, poznata pod skraćenicom SUDEP.

Sem Altman Foto: ChatGPT

Šta se navodi u tužbi?



Prema tužbi od 98 stranica, model GPT-4o, koji je deo ChatGPT-ja, napravio je detaljan dnevni raspored kojim je doza lamotrigina smanjivana sa 400 miligrama na nulu u periodu od 25 dana, a da niko od lekara nije odobrio takav režim, navodi se u tužbi.

U dokumentaciji se takođe tvrdi da je nivo leka u njenom organizmu nakon smrti bio pet puta niži od minimalnog terapijskog nivoa.

U tužbi se navodi i da je četbot podsticao Bouen da svoj plan sakrije od lekara. Navodno joj je, uoči pregleda kod lekara opšte prakse, savetovao da ne pominje smanjivanje doze, a pohvalio ju je i kada je odbila analizu krvi koja je mogla da pokaže da nivo leka u njenom organizmu opada.

Njen neurolog, doktor Nikolas Pulus, rekao je za "Njujork tajms" da, imajući u vidu njenu istoriju bolesti, ne bi ni razmatrao mogućnost postepenog ukidanja terapije.

OpenAI - ChatGPT Foto: Shutterstock

Pravilnik koji štiti autorska prava



Posebno zanimljiv aspekt slučaja jeste pravna argumentacija porodice. Advokati porodice pozivaju se na dokument kompanije OpenAI pod nazivom Model Spec, koji predstavlja javni pravilnik o ponašanju njenih modela veštačke inteligencije.

Prema njihovom tumačenju, taj dokument postavlja čvrstu zabranu reprodukovanja autorski zaštićenog sadržaja koji korisnici ne mogu da zaobiđu, dok su smernice protiv davanja određenih medicinskih saveta slabijeg prioriteta i mogu biti nadjačane drugim zahtevima.

Porodica tvrdi da je i savete o terapiji i lekovima trebalo zaštititi jednako strogim ograničenjima.

- Optuženi su znali kako da naprave zaštitnu meru koja je bila potrebna Bouen - navodi se u tužbi.

Porodica tvrdi da je kompanija mogla da spreči njenu smrt tako što bi davanje saveta o lekovima koji se izdaju na recept učinila nedostupnim.

Ovaj slučaj proširuje pravne sporove protiv kompanija koje razvijaju veštačku inteligenciju na pitanje odgovornosti za savete o terapijama i lekovima.

Bouen Van, preminula mlada žena Foto: THE SCHENK LAW FIRM, LLP

Odgovor kompanije OpenAI



Portparol kompanije OpenAI, Dru Pusateri opisao je slučaj kao "izuzetno potresnu situaciju", ali je istakao da je Bouen koristila model koji je u međuvremenu povučen iz upotrebe.

GPT-4o, koji je bio kritikovan zbog preterane sklonosti da se saglašava sa korisnicima, uklonjen je sa potrošačke aplikacije 13. februara, dan nakon njene smrti.

Navodi iz tužbe još nisu dokazani i predmet su pravnog spora. OpenAI još nije izneo odgovor na tužbu pred sudom, a slučaj se pridružuje drugim koordinisanim postupcima koji se odnose na odgovornost za proizvode i ponašanje modela GPT-4o.

Foto: Shutterstock

Zašto bi ovaj slučaj trebao da zanima ljude?



Posledice ovog slučaja mogle bi da prevaziđu okvire jednog sudskog postupka.

OpenAI je saopštio da više od 300 miliona ljudi na nedeljnom nivou postavlja pitanja o zdravlju na ChatGPT-u.

U januaru 2026. kompanija je pokrenula i ChatGPT Health, poseban prostor namenjen zdravstvenim pitanjima, uz naglasak da ova usluga nije zamena za profesionalnu medicinsku negu.

Slučaj Bouen Van otvara pitanje da li bi veštačkoj inteligenciji uopšte trebalo da se dozvoliu da daje savete o lekovima koji se izdaju na recept.