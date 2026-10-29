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Predsednik Rusije Vladimir Putin nije se oglasio nakon što je predsednik Kenije Vilijam Ruto tražio da Moskva pomogne u povratku Kenijaca regrutovanih da se bore za rusku vojsku u ratu protiv Ukrajine.

Kako danas piše briselski EUobserver, Ruto je zahtev uputio pred dvodnevni samit Rusija-Afrika koji je juče počeo u Moskvi.

I zvaničnici Nigerije i Južne Afrike su izrazili bojazni oko njihovih regrutovanih državljana.

Oglasila se i organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel koja je u otvorenom pismu pozvala afričke lidere da traže od Kremlja da "odmah prekine prinudno i obmanjujuće regrutovanje afričkih državljana u ruske vojne snage za borbu protiv Ukrajine".

Ruski predsednik Vladimir Putin i afrički državnici na samitu Rusija-Afrika Foto: IGOR IVANKO / POOL/AFP POOL, Igor Ivanko/Pool AFP

Kako se navodi u pismu, ćutnja afričkih lidera o tom pitanju bila bi velika "medveđa usluga" narodima njihovih zemalja, preneo je EUobserver.

"U trenutku kada mnoge afričke vlade govore o trajnom nasleđu kolonijalizma i značaju suvereniteta i afričkog delovanja u međunarodnim odnosima, one moraju da odbace svaku praksu koja tretira afričke državljane kao robu za političke i vojne ciljeve drugih zemalja", ističe se u otvorenom pismu Amnestija.

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Foto: Shutterstock

 Kremlj se nije javno oglasio u vezi korišćenja afričkih boraca u ruskoj armiji.

Na samitu učestvuju šefovi 22 afričke države a 26 zemalja je poslalo ministre spoljnih poslova ili druge diplomatske zvaničnike.

(Kurir.rs/Beta)

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