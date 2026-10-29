AFRIČKI DRŽAVNICI TRAŽE OD MOSKVE DA IM VRATI LJUDE REGRUTOVANE U RUSKU VOJSKU! Predsednik Kenije se oglasio prvi, brinu i Nigerija i Južna Afrika, PUTIN ĆUTI
Predsednik Rusije Vladimir Putin nije se oglasio nakon što je predsednik Kenije Vilijam Ruto tražio da Moskva pomogne u povratku Kenijaca regrutovanih da se bore za rusku vojsku u ratu protiv Ukrajine.
Kako danas piše briselski EUobserver, Ruto je zahtev uputio pred dvodnevni samit Rusija-Afrika koji je juče počeo u Moskvi.
I zvaničnici Nigerije i Južne Afrike su izrazili bojazni oko njihovih regrutovanih državljana.
Oglasila se i organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel koja je u otvorenom pismu pozvala afričke lidere da traže od Kremlja da "odmah prekine prinudno i obmanjujuće regrutovanje afričkih državljana u ruske vojne snage za borbu protiv Ukrajine".
Kako se navodi u pismu, ćutnja afričkih lidera o tom pitanju bila bi velika "medveđa usluga" narodima njihovih zemalja, preneo je EUobserver.
"U trenutku kada mnoge afričke vlade govore o trajnom nasleđu kolonijalizma i značaju suvereniteta i afričkog delovanja u međunarodnim odnosima, one moraju da odbace svaku praksu koja tretira afričke državljane kao robu za političke i vojne ciljeve drugih zemalja", ističe se u otvorenom pismu Amnestija.
Kremlj se nije javno oglasio u vezi korišćenja afričkih boraca u ruskoj armiji.
Na samitu učestvuju šefovi 22 afričke države a 26 zemalja je poslalo ministre spoljnih poslova ili druge diplomatske zvaničnike.
(Kurir.rs/Beta)